Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Басист METALLICA: «Цой в России что-то типа Дэвида Боуи» 71
*Live Nation сокращает гонорары музыкантам и переводит на них... 43
*Барабанщик ATTILA подозревается в анальном изнасиловании 36
*Лидер DESTRUCTION: «Не хочу, чтобы металл стал новой хипстер... 29
*MIKE PORTNOY: «Новый год встретил с басистом DREAM THEATER, ... 21
[= ||| все новости группы



*

Deep Purple

*



2 июл 2020 : 		 Мастер-трек от барабанщика DEEP PURPLE

22 июн 2020 : 		 Обучающее видео от гитариста DEEP PURPLE

15 июн 2020 : 		 IAN GILLAN о песне DEEP PURPLE "Smoke On The Water": «Она могла и не войти в альбом»

3 июн 2020 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE даёт совет музыкантам

23 май 2020 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE: «Почему я не играю на двойной бочке»

19 май 2020 : 		 Видео с репетиции DEEP PURPLE

16 май 2020 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE о том, почему группа не исполняет песни времён COVERDALE'a

14 май 2020 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE о Литтл Ричарде

13 май 2020 : 		 Редкое видео с выступления DEEP PURPLE

5 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления DEEP PURPLE

4 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления DEEP PURPLE

1 май 2020 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

24 апр 2020 : 		 Как DEEP PURPLE собрались вместе в 1984 году

12 апр 2020 : 		 Рассказ о создании DEEP PURPLE “Love Conquers All”

3 апр 2020 : 		 Выход нового альбома DEEP PURPLE отложен

30 мар 2020 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE 1984 года

20 мар 2020 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

16 мар 2020 : 		 JORDAN RUDESS выступил с DEEP PURPLE

16 мар 2020 : 		 Редкое видео DEEP PURPLE

27 фев 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DEEP PURPLE

27 фев 2020 : 		 DEEP PURPLE выпустят новый альбом летом

3 дек 2019 : 		 DEEP PURPLE завершили запись альбома

15 ноя 2019 : 		 Новый концертный альбом DEEP PURPLE выйдет зимой

3 окт 2019 : 		 Видео с выступления DEEP PURPLE

7 авг 2019 : 		 Редкое видео с выступления DEEP PURPLE 1988 года

3 авг 2019 : 		 Редкое видео с выступления DEEP PURPLE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Мастер-трек от барабанщика DEEP PURPLE



*
zoom
*
* *
Барабанщик DEEP PURPLE Ian Paice опубликовал мастер-трек на композицию "I Got Your Number", которая вошла в альбом Bananas.

DEEP PURPLE Drummer IAN PAICE Shares



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 70

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом