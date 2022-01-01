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*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 22
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 20
*Новое видео IN FLAMES 16
*BRUCE DICKINSON — о группис 16
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 15
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Deep Purple

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DEEP PURPLE обрели нового члена



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DEEP PURPLE сообщили, что Simon McBride стал официальным членом группы:

«Мы очень рады, что Simon согласился присоединиться к нам. По уровню игры Simon стоит в одном ряду с великими. Конечно, заменить Steve'а невозможно, как и Ritchie [Blackmore'a], да и у Steve'a большое наследие в DEEP PURPLE. В лице Simon'а мы нашли не замену, а необычайно талантливого и потрясающего гитариста в своём собственном амплуа. Летом мы уже получили отличный приём от слушателей и с нетерпением ждём предстоящих концертов в Великобритании и Европе до конца года. Очевидно, что Simon также с большим уважением относится к тем, кто был до него. Мы все с нетерпением ждём будущих работ нашего коллектива!»

Simon сказал: «Я очень рад, что меня пригласили в группу! В начале пандемии если бы кто-то сказал мне, что я стану новым гитаристом DEEP PURPLE, я бы просто рассмеялся ему в лицо, но вот мы здесь, и это случилось. У DEEP PURPLE есть история великих гитаристов, поэтому для меня большая честь, что меня попросили стать частью этого коллектива. Все они потрясающие музыканты, и, что ещё важнее, я очень подружился с ребятами, так что не могу дождаться продолжения гастролей и даже, возможно, сочинения и записи!»




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