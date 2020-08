сегодня



Басист DEEP PURPLE сказал, что музыка стала менее значимой



В новом интервью для Heavy басист DEEP PURPLE Roger Glover поговорил о спаде в музыкальной индустрии, когда потребители предпочитают музыку в цифровом виде, а не физические носители:



«В эпоху расцвета, или виниловой музыки, в 1960-е и 1970-е годы были важны только две вещи: музыка и спорт. И они стали очень важными, потому что были единственным способом для людей, например, вырваться из бедности. Можно было стать музыкантом или спортсменом, и была надежда, что ты сможешь прыгнуть выше головы и добиться успеха. Но с тех пор технология скакнула вперёд до такой степени, что музыка стала лишь одним из многих отвлекающих факторов. И она стала менее важной. Я имею в виду, что музыка в 1950-е и 1960-е годы была почти как религия — люди следовали за тобой. А теперь всё совсем не так. Всё дело в знаменитостях, быстрых достижениях и славе, и всё это, на самом деле, нас не интересует. Мы всегда были заинтересованы в музыке. Мы, наверное, просто старомодные».



Glover также коснулся тему возрождения интереса к виниловым пластинкам в последние годы, при этом продажи винила, по имеющимся данным, составляют более трети доходов, поступающих от физических релизов:



«Всё, что я знаю, это то, что за последние несколько лет турне я подписал больше виниловых пластинок, чем компакт-дисков. И я считаю, что когда держишь что-то в руках, это даёт тебе острые ощущения, которые не может дать никакое количество стриминга или скачивания. Это физические ощущения. И, может быть, это пройдёт — через сто лет, возможно, ничего подобного не будет. Мы будем смотреть на это как на изобретения Эдисона и на эпоху Виктролы на рубеже веков — прошлого века; а не так, как сейчас. Так что это будет выглядеть таким образом. Но на данный момент мы все ещё имеем это и ценим. Это здорово».







