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Deep Purple

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19 май 2020 : 		 Видео с репетиции DEEP PURPLE

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14 май 2020 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE о Литтл Ричарде

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5 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления DEEP PURPLE

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1 май 2020 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

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Басист DEEP PURPLE сказал, что музыка стала менее значимой



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В новом интервью для Heavy басист DEEP PURPLE Roger Glover поговорил о спаде в музыкальной индустрии, когда потребители предпочитают музыку в цифровом виде, а не физические носители:

«В эпоху расцвета, или виниловой музыки, в 1960-е и 1970-е годы были важны только две вещи: музыка и спорт. И они стали очень важными, потому что были единственным способом для людей, например, вырваться из бедности. Можно было стать музыкантом или спортсменом, и была надежда, что ты сможешь прыгнуть выше головы и добиться успеха. Но с тех пор технология скакнула вперёд до такой степени, что музыка стала лишь одним из многих отвлекающих факторов. И она стала менее важной. Я имею в виду, что музыка в 1950-е и 1960-е годы была почти как религия — люди следовали за тобой. А теперь всё совсем не так. Всё дело в знаменитостях, быстрых достижениях и славе, и всё это, на самом деле, нас не интересует. Мы всегда были заинтересованы в музыке. Мы, наверное, просто старомодные».

Glover также коснулся тему возрождения интереса к виниловым пластинкам в последние годы, при этом продажи винила, по имеющимся данным, составляют более трети доходов, поступающих от физических релизов:

«Всё, что я знаю, это то, что за последние несколько лет турне я подписал больше виниловых пластинок, чем компакт-дисков. И я считаю, что когда держишь что-то в руках, это даёт тебе острые ощущения, которые не может дать никакое количество стриминга или скачивания. Это физические ощущения. И, может быть, это пройдёт — через сто лет, возможно, ничего подобного не будет. Мы будем смотреть на это как на изобретения Эдисона и на эпоху Виктролы на рубеже веков — прошлого века; а не так, как сейчас. Так что это будет выглядеть таким образом. Но на данный момент мы все ещё имеем это и ценим. Это здорово».



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

kircore


17 авг 2020, 17:40		Немудрено. Если такое говно клепать, как вы (последние 15 лет), о какой значимости речь вообще.

hansi_hrb


17 авг 2020, 18:27		Сейчас любой человек может написаь прекрасную музыку, а не только избранные. Времена поменялись, и хорошо.

grgr


17 авг 2020, 19:40		.....любой человек может.........

Дай ссыль послушать, чё ты написал, любой человек.


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