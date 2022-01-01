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Концертное видео DEEP PURPLE 2005 года



DEEP PURPLE опубликовали видео исполнения композиции "Rapture Of The Deep". Это восстановленное видео из архивов, снятое на концерте третьего сентября 2005 года в Дюссельдорфе и использовавшееся как промо для европейских выступлений.







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