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Вокалист DEEP PURPLE: «Ritchie — это бывшая жена и ничего более»



Ian Gillan в рамках недавней беседы ответил на вопрос, что он думает о гипотетическом воссоединении с Ritchie Blackmore:



«Послушайте, DEEP PURPLE — это семья, которая была единой еще до моего прихода. В 68-м году это были Ричи Блэкмор, Джон Лорд, Иэн Пэйс, Ник Симпер и Род Эванс. Роджер Гловер и я присоединились в 69-м. А в промежуточные периоды были Дэвид Ковердейл, Гленн Хьюз и еще несколько человек. И затем, когда мы взрослели, когда мы остепенились и человеческая химия была в порядке, мы прекрасно ладили. У нас было воссоединение на альбоме "Perfect Strangers", но все было немного по-другому. Ричи был другим, и я уверен, что все мы были другими. Ричи был моим соседом по комнате в DEEP PURPLE; мы вместе отрывались. И я не люблю думать о негативных моментах. У меня осталось множество фантастических воспоминаний о Ричи как о прекрасном гитаристе [с] извращенным чувством юмора - и я говорю извращенным - и как о профессионале, настоящем человеке, в этом смысле. Но что-то изменилось в Ричи, когда мы снова собрались вместе, и мы все изменились, и человеческая химия была уже не та. Поэтому стало трудно. И в конце концов, возник антагонизм. Меня уволили из группы, потому что я хотел больше гастролировать, а Ричи хотел меньше гастролировать. Однажды мы встретились, и я сказал: "Почему бы нам не поехать в Южную Америку? Почему бы нам не поехать в Россию? Почему бы нам не поехать по всему миру? Мы — концертная группа". И на следующий день Ричи пошел к менеджменту и сказал: "Ну, или он, или я". И они выбрали его. И это было прекрасно. А потом они записали альбом с другим певцом, я не помню его имени. И лейбл сказал: "Или вы возвращаете Иэна в группу, или мы разрываем контракт". Так что я вернулся в DEEP PURPLE, и Ричи сошел с ума. Ему это не нравилось. В итоге он ушел. Так что в нормальных условиях, в кругу семьи или типа того, поскольку мы и есть семья, вы бы посчитали это разводом - что-то в этом роде. Он ушел; он ушел. Но он хотел сохранить контроль над группой после того, как ушел. И с тех пор он был занозой в заднице. [смеется] Но в последнее время мы ладим намного лучше. Я полагаю, что его менеджер имеет к этому непосредственное отношение, к той проблеме, которая существует. Так что это одна из тех ситуаций, с которыми ты можешь справиться.



Я полагаю, что идея объявления о большом воссоединении или чего-то в этом роде, была бы абсолютно неуважительной по отношению к живому, дышащему DEEP PURPLE. Это было бы ужасно. Атмосфера была бы ужасной. Все было бы ненатурально. Это было бы только ради денег — и ничего больше. Потому что в этом нет любви. Нет близости.



Двадцать пять процентов сущности DEEP PURPLE — это импровизация, а у нас сейчас есть музыкант, который просто невероятен. И я не знаю, сколько Ричи репетировал или делал что-то подобное.



Я мог бы продолжать еще долго, но простой ответ — нет. Это бывшая жена. Мы не хотим снова сойтись».







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