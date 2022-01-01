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*Бывший гитарист SODOM — об альбоме "Tapping The Vein" 63
*PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!» 37
*Zakk Wylde и Charlie Benante — об участии в туре PANTERA 27
*DIMMU BORGIR обновили альбом 22
*Новая песня IN FLAMES 17
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Deep Purple

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25 июл 2022 : 		 Steve Morse официально покинул DEEP PURPLE

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25 ноя 2021 : 		 Семплы песен из нового релиза DEEP PURPLE

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|||| 8 авг 2022

Видео с выступления DEEP PURPLE



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Видео с выступления DEEP PURPLE, которое состоялось 28 июля в Тампере, доступно для просмотра ниже.




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