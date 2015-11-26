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Deep Purple

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14 май 2020 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE о Литтл Ричарде

13 май 2020 : 		 Редкое видео с выступления DEEP PURPLE

5 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления DEEP PURPLE

4 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления DEEP PURPLE

1 май 2020 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

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3 апр 2020 : 		 Выход нового альбома DEEP PURPLE отложен

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Вокалист DEEP PURPLE — о съёмке концертов на телефон



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В недавней беседе с вокалистом DEEP PURPLE Ian'ом Gillan'ом у него спросили, как он относится к тем, кто постоянно снимает концерт на телефон, на что он ответил следующее:

«Ну, сначала это было странно. Зачем кому-то снимать тебя на шоу, когда ты сам там находишься и пропускаешь всё интересное? Но поколения меняются. Стало бессмысленно пытаться сопротивляться этому процессу и противостоять этой тенденции. Мы вроде даже как-то к ней привыкли. На самом деле стало даже забавно — телефоны пришли на смену зажигалкам из прошлого. Изначально я не понимал, почему все должны делиться всем и находиться в постоянном общении, но [с этой пандемией] и слава Богу. Потому что мой телефон не переставал звонить благодаря друзьям и добрым людям со всего мира. Может быть, я не всегда это понимаю, но я уже слишком стар [смеётся]».

DEEP PURPLE



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