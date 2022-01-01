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Deep Purple

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Концертное видео DEEP PURPLE 2005 года



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DEEP PURPLE опубликовали видео исполнения композиции "Demon's Eye" и снабдили его следующим сообщением:

«Восстановленное видео из архивов, снятое на концерте третьего сентября 2005 года в Дюссельдорфе и использовавшееся как промо для европейских выступлений. Эта версия никогда не выпускалась на CD и видеорелизах DEEP PURPLE. Наслаждайтесь!»

DEEP PURPLE - Rare




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