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Концертное видео DEEP PURPLE 2005 года



DEEP PURPLE опубликовали видео исполнения композиции "Demon's Eye" и снабдили его следующим сообщением:



«Восстановленное видео из архивов, снятое на концерте третьего сентября 2005 года в Дюссельдорфе и использовавшееся как промо для европейских выступлений. Эта версия никогда не выпускалась на CD и видеорелизах DEEP PURPLE. Наслаждайтесь!»







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