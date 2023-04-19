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*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 76
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*Новое видео OVERKILL 25
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Deep Purple

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Новый гитарист DEEP PURPLE прыгал от радости, когда его пригласили в группу



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В новом интервью колумбийскому изданию El Expreso Del Rock ирландского гитариста Simon'a McBride'a, который недавно присоединился к DEEP PURPLE в качестве замены Steve'a Morse'a, спросили, как он получил это место. Он ответил:

«Я очень хорошо знаю клавишника [DEEP PURPLE] Don'a Airey. Я играл с Don'ом около 10 лет. Я также очень хорошо знаю вокалиста [DEEP PURPLE] Ian'a Gillan'a, я играл с ним время от времени. А ещё я знаю Roger'a [Glover'a, басиста DEEP PURPLE] и Paicey [барабанщика DEEP PURPLE Ian'a Paice'a]. Я знаю их всех, я играл с ними со всеми, но никогда одновременно. И я очень хорошо поладил с ними... Я думаю, что я был естественным кандидатом для группы, потому что я знаю Дона, играл с ним, играл с Гилланом, и я знаю остальных ребят. Мы все очень хорошо ладим. Но это всё равно было... Когда мне позвонили и предложили стать участником, это было очень странное чувство. Я прыгал от радости».

О том, как он чувствует себя в составе такой легендарной группы, McBride сказал:

«Здорово быть частью DEEP PURPLE. Название DEEP PURPLE просто культовое, и мне очень повезло, что я могу вписать своё имя в это название как участник группы. Ребята замечательные, да и вся команда тоже. В дороге мы как одна большая семья. Нам всем очень весело, и мы все очень хорошо ладим. Для меня большая честь быть частью всего этого».




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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19 апр 2023
M
Mad Katz
Максимальное приближение к Блэкмору, первая полноценная подкладка в своей породе и даже более того.
19 апр 2023
AnyMetalYouLike
Мы тоже рады что у Deep Purple появился хороший гитарист. Луше поздно, чем как было.
  Dislike!1
19 апр 2023
M
Mike Barlow
Вот кстати, да. Хороший выбор. Жалко что перплы уже глубокие старики, и просто поэтому ждать от них нечего. Но Морс... Он реально тридцать лет в качестве "приглашенной звезды" просуществовал. То есть вроде бы не было ни у кого никаких сомнений в его мастерстве. Он играл он что-то своё, как-то параллельно группе...
19 апр 2023
HeliosHyperion
Он, понятно, прыгал, а я вот - не очень. Морс самобытен, этот уныл (местами есть неплохие пассажи, типа интро к Анкомон мэн, но не более).

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