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Новый гитарист DEEP PURPLE прыгал от радости, когда его пригласили в группу



В новом интервью колумбийскому изданию El Expreso Del Rock ирландского гитариста Simon'a McBride'a, который недавно присоединился к DEEP PURPLE в качестве замены Steve'a Morse'a, спросили, как он получил это место. Он ответил:



«Я очень хорошо знаю клавишника [DEEP PURPLE] Don'a Airey. Я играл с Don'ом около 10 лет. Я также очень хорошо знаю вокалиста [DEEP PURPLE] Ian'a Gillan'a, я играл с ним время от времени. А ещё я знаю Roger'a [Glover'a, басиста DEEP PURPLE] и Paicey [барабанщика DEEP PURPLE Ian'a Paice'a]. Я знаю их всех, я играл с ними со всеми, но никогда одновременно. И я очень хорошо поладил с ними... Я думаю, что я был естественным кандидатом для группы, потому что я знаю Дона, играл с ним, играл с Гилланом, и я знаю остальных ребят. Мы все очень хорошо ладим. Но это всё равно было... Когда мне позвонили и предложили стать участником, это было очень странное чувство. Я прыгал от радости».



О том, как он чувствует себя в составе такой легендарной группы, McBride сказал:



«Здорово быть частью DEEP PURPLE. Название DEEP PURPLE просто культовое, и мне очень повезло, что я могу вписать своё имя в это название как участник группы. Ребята замечательные, да и вся команда тоже. В дороге мы как одна большая семья. Нам всем очень весело, и мы все очень хорошо ладим. Для меня большая честь быть частью всего этого».







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