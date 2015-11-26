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Deep Purple

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20 авг 2020 : 		 DEEP PURPLE в чартах

18 авг 2020 : 		 Фотография россиянки оказалась на обложке нового альбома DEEP PURPLE

17 авг 2020 : 		 Басист DEEP PURPLE сказал, что музыка стала менее значимой

12 авг 2020 : 		 IAN PAICE заявил, что взаимное уважение — это ключ к долголетию DEEP PURPLE

6 авг 2020 : 		 DEEP PURPLE не собираются на пенсию

5 авг 2020 : 		 Семплы новых песен DEEP PURPLE

4 авг 2020 : 		 Вокалист DEEP PURPLE об исполнении "Smoke On The Water": «Это словно конгрегационная эйфория»

3 авг 2020 : 		 Вокалист DEEP PURPLE: «У нас было больше денег, чем мы могли себе представить»

2 авг 2020 : 		 Вокалист DEEP PURPLE — о съёмке концертов на телефон

30 июл 2020 : 		 IAN PAICE рассказывает об издании нового альбома DEEP PURPLE

30 июл 2020 : 		 Басист DEEP PURPLE: «Для нас каждый альбом может стать последним»

10 июл 2020 : 		 Новая песня DEEP PURPLE

5 июл 2020 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE репетирует с BUDDY RICH ORCHESTRA

2 июл 2020 : 		 Мастер-трек от барабанщика DEEP PURPLE

22 июн 2020 : 		 Обучающее видео от гитариста DEEP PURPLE

15 июн 2020 : 		 IAN GILLAN о песне DEEP PURPLE "Smoke On The Water": «Она могла и не войти в альбом»

3 июн 2020 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE даёт совет музыкантам

23 май 2020 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE: «Почему я не играю на двойной бочке»

19 май 2020 : 		 Видео с репетиции DEEP PURPLE

16 май 2020 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE о том, почему группа не исполняет песни времён COVERDALE'a

14 май 2020 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE о Литтл Ричарде

13 май 2020 : 		 Редкое видео с выступления DEEP PURPLE

5 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления DEEP PURPLE

4 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления DEEP PURPLE

1 май 2020 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

24 апр 2020 : 		 Как DEEP PURPLE собрались вместе в 1984 году
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DEEP PURPLE в чартах



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Новая работа DEEP PURPLE, "Whoosh!", попала на четвертую строчку чартов в родной стране. По сообщению Billboard, для группы это уже одиннадцатый релиз, который попадает в Top 10 и лучший с 1980 года. Прошлая работа группы, "Infinite", поднялась только до шестой строчки.

DEEP PURPLE's 'Whoosh!' Enters U.K. Chart At No. 4











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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Flashback


20 авг 2020, 06:50		Можно кривляться как угодно. Но всё в рок-музыке начинается с Deep Purple и ими же и заканчивается.

YNWA


20 авг 2020, 06:57		Начинается с Deep Purple? Это насколько нужно быть упоротым, чтобы так думать? Для троллинга это уж слишком тупо.

Maestro vs


20 авг 2020, 07:03		А был тут чувак, забыл ник, который лютой лютью "любил" Деп Папл, он покинул нас?


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