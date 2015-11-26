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DEEP PURPLE в чартах



Новая работа DEEP PURPLE, "Whoosh!", попала на четвертую строчку чартов в родной стране. По сообщению Billboard, для группы это уже одиннадцатый релиз, который попадает в Top 10 и лучший с 1980 года. Прошлая работа группы, "Infinite", поднялась только до шестой строчки.

























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