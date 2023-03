сегодня



Видео полного выступления DEEP PURPLE



Видео полного выступления DEEP PURPLE, состоявшегося 13 марта в Токио на площадке Budokan, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Highway Star"

"Pictures of Home"

"No Need To Shout"

"Nothing At All"

"Uncommon Man"

"Lazy"

"When A Blind Man Cries"

"Anya"

"Perfect Strangers"

"Space Truckin'"

"Smoke On The Water"



Encore:

"Hush"

"Black Night"







просмотров: 455