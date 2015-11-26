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Deep Purple

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Вокалист DEEP PURPLE об исполнении "Smoke On The Water": «Это словно конгрегационная эйфория»



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В новом интервью с Грегом Прато из Songfacts фронтмен DEEP PURPLE Ian Gillan ответил на вопрос, что означает строка "few red lights and a few old beds", которую он исполняет в классической песне группы — "Smoke On The Water":

«Это об отеле, в который мы приехали, — Гранд Отель — после того, как казино, в котором мы были, сгорело во время концерта Фрэнка Заппы. Вот о чём эта песня. Мы оказались в Гранд Отеле, и там было очень ярко, поэтому мы поменяли лампочки. У нас были красные лампочки, и мы использовали постельные матрасы как звуковые дефлекторы. Мы установили оборудование в холлах и коридорах отеля, а передвижная станция THE ROLLING STONES с очень длинными кабелями, идущими через окна, находилась позади. Мы попытались воссоздать атмосферу в техническом смысле, насколько это было возможно. И когда мы начали писать тексты песен, потому что нам не хватало материала, мы подумали, что это будет «дополнительный трек». Всё делалось в панике в последнюю минуту. Итак, рифф и бэк-трек были записаны в первый день как своего рода саундчек. Там не было текстов. Звукоинженер сказал нам в последний день записи: "Чувак, нам не хватает нескольких минут для альбома". Так что мы его стали развивать, и мы с Roger'ом [Glover'ом] написали биографический отчёт о создании записи: "Мы все приехали в Монтрё..." и так далее, и тому подобное.

Вот как эта песня оказалась на альбоме. Её не крутили по радио в течение года, потому что она была слишком длинной". Только когда парень из "Уорнер Бразерс" пришёл посмотреть шоу и увидел реакцию толпы, он побежал обратно в студию и сделал монтаж на три с половиной минуты, и песня впервые прозвучала на радио. Это было спустя год после выхода альбома. Этот трек никогда бы не ставили на радио, если бы мы не переделали его».

На вопрос о том, какие он испытывает ощущения по отношению к этой песне, Gillan ответил:

«Как и в случае со всеми повествовательными песнями, ты можешь ощутить себя в центре событий. Это фантастика — я люблю её петь. У неё такой грув! И самое главное — все зрители так вовлечены в исполнение песни, и, конечно, они знают каждое слово и ощущают грув. Это общий опыт. Это словно конгрегационная эйфория. Это потрясающе. Это фантастика. Мне нравится.

Когда вы ранее спрашивали о том, каким песням я симпатизирую, так вот, в каком-то смысле я люблю их все. У меня нет проблем с тем, чтобы каждый день их исполнять».

DEEP PURPLE выпустят свой новый альбом "Whoosh!" 7 августа на лейбле earMUSIC.

DEEP PURPLE



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

ufx


4 авг 2020, 16:00		Child in time ты петь сможешь??


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