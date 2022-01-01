Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH — о фонограмме на концертах 34
*Профессиональное видео полного выступления NIGHTWISH 11
*THOMAS ZWIJSEN исполняет... METALLICA! 9
*MANOWAR опять хотят сорвать выступление. Теперь в Испании 9
*PAUL DI’ANNO: «Не было никакой новой волны британского... 7
*MANOWAR вылетели с фестиваля, грозят судом 7
*Новый альбом BLOODBATH выйдет осенью 7
*TOBIAS SAMMET: «AVANTASIA никакого manowar не подсиживала» 6
*Новый альбом AVANTASIA выйдет осенью 6
*JUDAS PRIEST выбыли из состава AFTERSHOCK 6
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH — о фонограмме на концертах 34
*Профессиональное видео полного выступления NIGHTWISH 11
*THOMAS ZWIJSEN исполняет... METALLICA! 9
*MANOWAR опять хотят сорвать выступление. Теперь в Испании 9
*PAUL DI’ANNO: «Не было никакой новой волны британского... 7
[= ||| все новости группы



*

Deep Purple

*



4 июл 2022 : 		 Видео о концерте DEEP PURPLE

29 май 2022 : 		 Видео с выступления DEEP PURPLE

24 май 2022 : 		 DEEP PURPLE выступили с новым гитаристом

4 май 2022 : 		 JOE SATRIANI назвал причину отказа от постоянного участия в DEEP PURPLE

16 апр 2022 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE 1969 года

4 апр 2022 : 		 JOE SATRIANI одобряет выбор DEEP PURPLE

31 мар 2022 : 		 Гитарист DEEP PURPLE не поедет в тур

4 мар 2022 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

12 янв 2022 : 		 В честь барабанщиков DEEP PURPLE и MESHUGGAH назвали окаменелости

8 янв 2022 : 		 Басист DEEP PURPLE о новых ограничениях

4 янв 2022 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE демонстрирует свои навыки

9 дек 2021 : 		 DEEP PURPLE: «Люблю я Португалию!»

25 ноя 2021 : 		 Семплы песен из нового релиза DEEP PURPLE

25 ноя 2021 : 		 Вокалист DEEP PURPLE считает, что пандемия закончилась

23 ноя 2021 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

17 ноя 2021 : 		 Семплы новых песен DEEP PURPLE

8 ноя 2021 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE: «Когда RITCHIE BLACKMORE решил уйти, это травмировало нас»

5 ноя 2021 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

19 окт 2021 : 		 YOYOKA с группой исполняет DEEP PURPLE

14 окт 2021 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

7 окт 2021 : 		 Кавер-версия LOVE от DEEP PURPLE

26 сен 2021 : 		 Новый релиз DEEP PURPLE выйдет осенью

16 сен 2021 : 		 Вокалист DEEP PURPLE — о воссоединении с RITCHIE BLACKMORE'ом: «Это было бы цирком»

25 май 2021 : 		 Новый концертный релиз DEEP PURPLE выйдет летом

17 май 2021 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE — о сотрудничестве с DMX

9 апр 2021 : 		 IAN PAICE и STEVE HOWE в новом треке DMX
Показать далее
| - |

|||| 4 июл 2022

Видео о концерте DEEP PURPLE



zoom
German TV опубликовала ролик о выступлении DEEP PURPLE в рамках Stadtpark Open Air.




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 256

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом