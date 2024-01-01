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Участники DEEP PURPLE представляют новое издание



Участники DEEP PURPLE записали видео, в котором представляют новое издание альбома Machine Head: Super Deluxe Edition, выходящее 29 марта на 3CD/LP/Blu-ray



LP: 2024 Remix





Side One

"Highway Star"

"Maybe I’m A Leo"

"Pictures Of Home"

"Never Before"





Side Two

"Smoke On The Water"

"Lazy"

"When A Blind Man Cries" (B-Side)

"Space Truckin’"





CD1: 2024 Remix

"Highway Star"

"Maybe I’m A Leo"

"Pictures Of Home"

"Never Before"

"Smoke On The Water"

"Lazy"

"Space Truckin’"

"When A Blind Man Cries" (B-Side)





2024 Remaster

"Highway Star"

"Maybe I’m A Leo"

"Pictures Of Home"

"Never Before"

"Smoke On The Water"

"Lazy"

"Space Truckin’"





CD2: In Concert ’72

Introduction

"Highway Star"

"Strange Kind Of Woman"

"Maybe I’m A Leo"

"Smoke On The Water"

"Never Before"

"Lazy"

"Space Truckin’"

"Lucille"

"Maybe I’m A Leo" (sound-check)





CD3: Montreux ’71

"Swiss Yodel"

"Speed King"

"Strange Kind Of Woman"

"Into The Fire"

"Child In Time"

"Paint It Black"

"Wring That Neck (Hard Road)"

"Black Night"

"Lucille"





Blu-Ray:





2024 Atmos Remix

"Highway Star"

"Maybe I’m A Leo"

"Pictures Of Home"

"Never Before"

"Smoke On The Water"

"Lazy"

"Space Truckin’"

"When A Blind Man Cries" (B-Side)





Quad Mix

"Highway Star"

"Maybe I’m A Leo"

"Pictures Of Home"

"Never Before"

"Smoke On The Water"

"Lazy"

"Space Truckin’"





5.1 Mixes

"When A Blind Man Cries"

"Maybe I’m A Leo"

"Lazy"





LP1: All tracks previously unreleased

CD1: Tracks 1-8 new remix previously unreleased

CD1: Tracks 9-15 new remaster previously unreleased

CD2: Previously released 2012

CD3: All tracks previously unreleased

Blu-ray: Tracks 1-8 new remix previously unreleased

Blu-ray: Tracks 9-15 previously released 1974

Blu-ray: Tracks 16-18 previously released 2012







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