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*SEPULTURA открыла тур 18
*Новый альбом BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания 18
*LENNY WOLF считает, что KINGDOM COME не были похожи на LED Z... 17
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Deep Purple

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Участники DEEP PURPLE представляют новое издание



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Участники DEEP PURPLE записали видео, в котором представляют новое издание альбома Machine Head: Super Deluxe Edition, выходящее 29 марта на 3CD/LP/Blu-ray

LP: 2024 Remix


Side One
"Highway Star"
"Maybe I’m A Leo"
"Pictures Of Home"
"Never Before"


Side Two
"Smoke On The Water"
"Lazy"
"When A Blind Man Cries" (B-Side)
"Space Truckin’"


CD1: 2024 Remix
"Highway Star"
"Maybe I’m A Leo"
"Pictures Of Home"
"Never Before"
"Smoke On The Water"
"Lazy"
"Space Truckin’"
"When A Blind Man Cries" (B-Side)


2024 Remaster
"Highway Star"
"Maybe I’m A Leo"
"Pictures Of Home"
"Never Before"
"Smoke On The Water"
"Lazy"
"Space Truckin’"


CD2: In Concert  ’72
Introduction
"Highway Star"
"Strange Kind Of Woman"
"Maybe I’m A Leo"
"Smoke On The Water"
"Never Before"
"Lazy"
"Space Truckin’"
"Lucille"
"Maybe I’m A Leo" (sound-check)


CD3: Montreux ’71
"Swiss Yodel"
"Speed King"
"Strange Kind Of Woman"
"Into The Fire"
"Child In Time"
"Paint It Black"
"Wring That Neck (Hard Road)"
"Black Night"
"Lucille"


Blu-Ray:


2024 Atmos Remix
"Highway Star"
"Maybe I’m A Leo"
"Pictures Of Home"
"Never Before"
"Smoke On The Water"
"Lazy"
"Space Truckin’"
"When A Blind Man Cries" (B-Side)


Quad Mix
"Highway Star"
"Maybe I’m A Leo"
"Pictures Of Home"
"Never Before"
"Smoke On The Water"
"Lazy"
"Space Truckin’"


5.1 Mixes
"When A Blind Man Cries"
"Maybe I’m A Leo"
"Lazy"


LP1: All tracks previously unreleased
CD1: Tracks 1-8 new remix previously unreleased
CD1: Tracks 9-15 new remaster previously unreleased
CD2: Previously released 2012
CD3: All tracks previously unreleased
Blu-ray: Tracks 1-8 new remix previously unreleased
Blu-ray: Tracks 9-15 previously released 1974
Blu-ray: Tracks 16-18 previously released 2012

DEEP PURPLE Members Unbox Machine Head Super Deluxe Edition; Video




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