Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео METALLICA 79
*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 38
*DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько.... 22
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 17
*Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS 14
*Новое видео HOST 11
*TIM 'RIPPER' OWENS: «В ICED EARTH ни ногой!» 10
*TARJA TURUNEN о развитии 10
*Вокалист BLACK SABBATH: «Я просто выкинул этот альбом в окно... 10
*REX BROWN о новом составе PANTERA 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео METALLICA 79
*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 38
*DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько.... 22
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 17
*Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS 14
[= ||| все новости группы



*

Deep Purple

*



2 дек 2022 : 		 Вокалист DEEP PURPLE: «Исполнять "Child In Time" выше моих сил»

30 ноя 2022 : 		 Трейлер новой книги о DEEP PURPLE

29 ноя 2022 : 		 Умерла жена вокалиста DEEP PURPLE

28 ноя 2022 : 		 Вокалист DEEP PURPLE: «Ritchie — это бывшая жена и ничего более»

12 ноя 2022 : 		 DEEP PURPLE в Польше

10 ноя 2022 : 		 IAN PAICE исполняет DEEP PURPLE

12 окт 2022 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE 2005 года

11 окт 2022 : 		 Новые релизы DEEP PURPLE

6 окт 2022 : 		 Новый гитарист DEEP PURPLE: «Я присоединился к одной из самых культовых рок-групп в мире»

19 сен 2022 : 		 DEEP PURPLE обрели нового члена

10 сен 2022 : 		 Компиляция редкостей от DEEP PURPLE

4 сен 2022 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE 2005 года

16 авг 2022 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE 2005 года

10 авг 2022 : 		 Новый гитарист DEEP PURPLE — о том, как его приняли поклонники

8 авг 2022 : 		 Видео с выступления DEEP PURPLE

25 июл 2022 : 		 Steve Morse официально покинул DEEP PURPLE

4 июл 2022 : 		 Видео о концерте DEEP PURPLE

29 май 2022 : 		 Видео с выступления DEEP PURPLE

24 май 2022 : 		 DEEP PURPLE выступили с новым гитаристом

4 май 2022 : 		 JOE SATRIANI назвал причину отказа от постоянного участия в DEEP PURPLE

16 апр 2022 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE 1969 года

4 апр 2022 : 		 JOE SATRIANI одобряет выбор DEEP PURPLE

31 мар 2022 : 		 Гитарист DEEP PURPLE не поедет в тур

4 мар 2022 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

12 янв 2022 : 		 В честь барабанщиков DEEP PURPLE и MESHUGGAH назвали окаменелости

8 янв 2022 : 		 Басист DEEP PURPLE о новых ограничениях
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист DEEP PURPLE: «Исполнять "Child In Time" выше моих сил»



zoom
Ian Gillan в рамках беседы с RockFm ответил на вопрос, почему он больше не хочет исполнять "Child In Time":

«Нет, нет. Это невозможно. Я могу петь на тон ниже, но звучание не будет таким же. Я всегда провожу аналогию... В молодости я был спортсменом и прыгал с шестом, это был мой вид спорта. А когда мне было 25, я уже не мог прыгать с шестом. В 26 — нет, забудьте. Я не могу этого делать.

Я всегда думал о "Child In Time" не как о песне, а скорее как об олимпийском соревновании. Она была вызывающе сложна. Но когда я был молод, это было легко. И вот мы добрались до того момента, когда мне исполнилось около 38 лет, и звучание уже было не тем. И я подумал: "Лучше не петь её в таком виде. Лучше просто не петь её". Поэтому всё так и было, и я больше не оглядывался назад.

Когда мне было 38 лет, я принял это решение и подумал: "Боже мой. Я уже почти на полпути своей жизни. И это заставило меня задуматься о будущем. Хочу ли я быть певцом до конца своих дней? Ну конечно. Я должен. Я пою с пяти лет в церковном хоре, или с восьми. И вся моя семья была музыкальной — певцы, музыканты. И что же мне тогда делать? Я не хочу быть известным только благодаря этому крику, как его называли; я не хочу кричать, когда мне будет 80 или 70 лет. Это недостойно. Но вот мне 77 лет, и я всё ещё кричу — до определённого предела. Но элемент контроля и повышение этой тональности — это выше моих сил, если честно».




Like!+4Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

2 дек 2022
o
olly71
очень сложная песня для вокалиста . тут всё верно.
2 дек 2022
t
timekiller61
В 2002 двадцать лет назад он её ещё пел-довелось видеть вживую.

просмотров: 718

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом