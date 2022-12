сегодня



Вокалист DEEP PURPLE: «Исполнять "Child In Time" выше моих сил»



Ian Gillan в рамках беседы с RockFm ответил на вопрос, почему он больше не хочет исполнять "Child In Time":



«Нет, нет. Это невозможно. Я могу петь на тон ниже, но звучание не будет таким же. Я всегда провожу аналогию... В молодости я был спортсменом и прыгал с шестом, это был мой вид спорта. А когда мне было 25, я уже не мог прыгать с шестом. В 26 — нет, забудьте. Я не могу этого делать.



Я всегда думал о "Child In Time" не как о песне, а скорее как об олимпийском соревновании. Она была вызывающе сложна. Но когда я был молод, это было легко. И вот мы добрались до того момента, когда мне исполнилось около 38 лет, и звучание уже было не тем. И я подумал: "Лучше не петь её в таком виде. Лучше просто не петь её". Поэтому всё так и было, и я больше не оглядывался назад.



Когда мне было 38 лет, я принял это решение и подумал: "Боже мой. Я уже почти на полпути своей жизни. И это заставило меня задуматься о будущем. Хочу ли я быть певцом до конца своих дней? Ну конечно. Я должен. Я пою с пяти лет в церковном хоре, или с восьми. И вся моя семья была музыкальной — певцы, музыканты. И что же мне тогда делать? Я не хочу быть известным только благодаря этому крику, как его называли; я не хочу кричать, когда мне будет 80 или 70 лет. Это недостойно. Но вот мне 77 лет, и я всё ещё кричу — до определённого предела. Но элемент контроля и повышение этой тональности — это выше моих сил, если честно».







