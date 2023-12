сегодня



ADAM WAKEMAN выступил с DEEP PURPLE



Из-за некой болезни Don Airey не смог поехать с DEEP PURPLE в Индию на фестиваль Bandland — его место за клавишами занял Adam Wakeman (BLACK SABBATH, OZZY OSBOURNE).



Сет-лист выступления:



Highway Star

Pictures of Home

No Need to Shout

Into the Fire

Guitar Solo

Uncommon Man

Lazy

When a Blind Man Cries

Anya

Keyboard Solo

Perfect Strangers

Space Truckin'

Smoke on the Water



Encore:

Hush (Joe South cover)

Black Night











