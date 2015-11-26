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Барабанщик DEEP PURPLE демонстрирует свои навыки



Барабанщик DEEP PURPLE Ian Paice разместил ролик, в котором демонстрирует различные приемы и рассказывает о том, как готовить себя к записи альбомов.







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