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*DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько.... 22
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Deep Purple

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|||| 3 дек 2022

Вокалист DEEP PURPLE — об использующих подкладки группы



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В рамках интервью для RockFM вокалиста DEEP PURPLE Ian'a Gillan'a спросили, как он относится к группам, которые используют заранее записанные треки, на что он ответил:

«Ну, лично я считаю, что это жульничество. Мне это не нравится. А что будет дальше?

Я впервые заметил это... Я не буду называть имён, но я знаю многих людей, которые так делают. И впервые я заметил это 20 лет назад с известной американской группой, которая приехала играть с нами в Англию. Я прослушал саундчек и подумал: "Господи, они звучат хорошо. Они звучат фантастически". И наш инженер на мониторе сказал: " Послушай..." А в те дни не было ещё радиосвязи и всего остального... "Видишь, вон тот фургон". [Смеётся] Со сцены вели кабели вдоль земли к этому знаку "не входить". У них там были мониторы, микшерный пульт, кассеты, координация, воспроизведение и наушники. В основном они просто имитировали. Я бы не сказал, что они имитировали всё, — они подпевали, но голос шёл не напрямую через микрофон. Синхронизация губ была настолько искусной, что их не поймали.

Я знаю много людей — людей, которых я встретил за последние три месяца, — которые совершенно потрясли меня, сказав: "Да, теперь мы полагаемся на кое-что другое". Раньше это были наркотики — теперь это плёнка. [Смеется]».




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