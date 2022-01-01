Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео RAMMSTEIN 32
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 16
*Автор обложек альбомов METALLICA считает, что JAMES HETFIELD... 11
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 10
*Гитарист METALLICA считает, что ещё не достиг пика в творчес... 9
*K. K. DOWNING: «Благодаря Лемми и MOTÖRHEAD появились т... 8
*Новое видео гитариста METALLICA 8
*Лидер FEAR FACTORY: «Почему я прячу вокалиста?» 8
*У OZZY OSBOURNE COVID-19 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео RAMMSTEIN 32
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 16
*Автор обложек альбомов METALLICA считает, что JAMES HETFIELD... 11
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 10
[= ||| все новости группы



*

Deep Purple

*



4 май 2022 : 		 JOE SATRIANI назвал причину отказа от постоянного участия в DEEP PURPLE

16 апр 2022 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE 1969 года

4 апр 2022 : 		 JOE SATRIANI одобряет выбор DEEP PURPLE

31 мар 2022 : 		 Гитарист DEEP PURPLE не поедет в тур

4 мар 2022 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

12 янв 2022 : 		 В честь барабанщиков DEEP PURPLE и MESHUGGAH назвали окаменелости

8 янв 2022 : 		 Басист DEEP PURPLE о новых ограничениях

4 янв 2022 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE демонстрирует свои навыки

9 дек 2021 : 		 DEEP PURPLE: «Люблю я Португалию!»

25 ноя 2021 : 		 Семплы песен из нового релиза DEEP PURPLE

25 ноя 2021 : 		 Вокалист DEEP PURPLE считает, что пандемия закончилась

23 ноя 2021 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

17 ноя 2021 : 		 Семплы новых песен DEEP PURPLE

8 ноя 2021 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE: «Когда RITCHIE BLACKMORE решил уйти, это травмировало нас»

5 ноя 2021 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

19 окт 2021 : 		 YOYOKA с группой исполняет DEEP PURPLE

14 окт 2021 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

7 окт 2021 : 		 Кавер-версия LOVE от DEEP PURPLE

26 сен 2021 : 		 Новый релиз DEEP PURPLE выйдет осенью

16 сен 2021 : 		 Вокалист DEEP PURPLE — о воссоединении с RITCHIE BLACKMORE'ом: «Это было бы цирком»

25 май 2021 : 		 Новый концертный релиз DEEP PURPLE выйдет летом

17 май 2021 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE — о сотрудничестве с DMX

9 апр 2021 : 		 IAN PAICE и STEVE HOWE в новом треке DMX

3 фев 2021 : 		 GLENN HUGHES: «В тур с DEEP PURPLE? Да ну...»

26 янв 2021 : 		 YOYOKA исполняет DEEP PURPLE

19 дек 2020 : 		 GLENN HUGHES — о Зале славы с DEEP PURPLE в 2016: «Ну такое себе»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

JOE SATRIANI назвал причину отказа от постоянного участия в DEEP PURPLE



zoom
Известный гитарист Joe Satriani, который был привлечён группой DEEP PURPLE для участия в японских концертах в декабре 1993 года и остался в европейском летнем туре 1994 года после внезапного ухода основателя группы Ritchie Blackmore'а, рассказал VintageRock.com о своём решении отказаться от постоянного участия в группе:

«Я взял пример с музыкантов, заложивших основу для тех вещей, которые делаю я, например, с Jeff'a Beck'a. Я видел, каким он был свободным, играя с интересными музыкантами, которые вдохновляли его на разные свершения. Я подумал, что это действительно здорово. Я люблю смотреть на него вживую, люблю его альбомы, он заставляет угадывать следующее действие, и он всегда прогрессирует как гитарист. Он продолжает двигаться вперёд. Мне нравится этот настрой — постоянно двигаться вперёд. Ему не мешают, как это бывает с именитыми группами, которые должны исполнять свои популярные песни. Например, когда AEROSMITH выходят на сцену, они просто должны сыграть свои хиты. Они должны исполнить "Janie's Got a Gun", они должны сыграть "Dream On". Они не могут дать концерт без этого. Но Jeff Beck не должен делать ничего из того, чего бы он не хотел. Он может сказать: "Нет, я сейчас на этом этапе. Оцените. Никто другой не может этого сделать, а я могу". [Смеётся]. Мне нравится такое отношение. Это опасный шаг. Тебе не хватает вклада от группы и ты упускаешь шанс, чтобы стать мейнстримом. Jeff'y Beck'y очень трудно стать мейнстримом, как AEROSMITH или любой другой поп-группе, где речь идёт о миллиардах потоковых прослушиваниях, выступлениях на телевидении, наградах и тому подобном. Однако все знают и уважают Jeff'a Beck'a как исполнителя, как музыканта, как композитора, и им и в голову не придёт, что он изменит свою позицию. Нам нравится, что он борется с предрассудками.

Мне пришлось сделать такой выбор, когда [басист DEEP PURPLE] Rodger Glover предложил мне присоединиться к DEEP PURPLE. Я подумал: "Я — Джо с Лонг-Айленда. Мне не место в этой британской металл-группе. Я знал, что это не моё место. Я был большим поклонником Ritchie Blackmore'a и думал, что никогда не смогу исправить ситуацию. Я всегда буду чувствовать себя виноватым, что мне приходится копировать Ritchie, а я не хотел этого делать.

У меня были друзья, которые успешно заменяли известных людей в группах. Но я помню, что они всегда говорили в итоге. Я помню, как Steve Vai сказал мне однажды: "Joe, если ты можешь избежать этого, никогда не заменяй знаменитых людей в группе, потому что фанаты никогда не дадут тебе забыть об этом. Тебя всегда сравнивают с оригинальным участником". Поэтому я решил, что рискну. У меня хорошие отношения с моими поклонниками, и мы будем держаться вместе и постараемся создавать альбомы всё лучше и лучше».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 52

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом