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JOE SATRIANI назвал причину отказа от постоянного участия в DEEP PURPLE



Известный гитарист Joe Satriani, который был привлечён группой DEEP PURPLE для участия в японских концертах в декабре 1993 года и остался в европейском летнем туре 1994 года после внезапного ухода основателя группы Ritchie Blackmore'а, рассказал VintageRock.com о своём решении отказаться от постоянного участия в группе:



«Я взял пример с музыкантов, заложивших основу для тех вещей, которые делаю я, например, с Jeff'a Beck'a. Я видел, каким он был свободным, играя с интересными музыкантами, которые вдохновляли его на разные свершения. Я подумал, что это действительно здорово. Я люблю смотреть на него вживую, люблю его альбомы, он заставляет угадывать следующее действие, и он всегда прогрессирует как гитарист. Он продолжает двигаться вперёд. Мне нравится этот настрой — постоянно двигаться вперёд. Ему не мешают, как это бывает с именитыми группами, которые должны исполнять свои популярные песни. Например, когда AEROSMITH выходят на сцену, они просто должны сыграть свои хиты. Они должны исполнить "Janie's Got a Gun", они должны сыграть "Dream On". Они не могут дать концерт без этого. Но Jeff Beck не должен делать ничего из того, чего бы он не хотел. Он может сказать: "Нет, я сейчас на этом этапе. Оцените. Никто другой не может этого сделать, а я могу". [Смеётся]. Мне нравится такое отношение. Это опасный шаг. Тебе не хватает вклада от группы и ты упускаешь шанс, чтобы стать мейнстримом. Jeff'y Beck'y очень трудно стать мейнстримом, как AEROSMITH или любой другой поп-группе, где речь идёт о миллиардах потоковых прослушиваниях, выступлениях на телевидении, наградах и тому подобном. Однако все знают и уважают Jeff'a Beck'a как исполнителя, как музыканта, как композитора, и им и в голову не придёт, что он изменит свою позицию. Нам нравится, что он борется с предрассудками.



Мне пришлось сделать такой выбор, когда [басист DEEP PURPLE] Rodger Glover предложил мне присоединиться к DEEP PURPLE. Я подумал: "Я — Джо с Лонг-Айленда. Мне не место в этой британской металл-группе. Я знал, что это не моё место. Я был большим поклонником Ritchie Blackmore'a и думал, что никогда не смогу исправить ситуацию. Я всегда буду чувствовать себя виноватым, что мне приходится копировать Ritchie, а я не хотел этого делать.



У меня были друзья, которые успешно заменяли известных людей в группах. Но я помню, что они всегда говорили в итоге. Я помню, как Steve Vai сказал мне однажды: "Joe, если ты можешь избежать этого, никогда не заменяй знаменитых людей в группе, потому что фанаты никогда не дадут тебе забыть об этом. Тебя всегда сравнивают с оригинальным участником". Поэтому я решил, что рискну. У меня хорошие отношения с моими поклонниками, и мы будем держаться вместе и постараемся создавать альбомы всё лучше и лучше».







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