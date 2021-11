сегодня



Новое видео DEEP PURPLE



"Rockin' Pneumonia And The Boogie Woogie Flu", новое видео группы DEEP PURPLE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Turning To Crime", выходящего 26 ноября на earMUSIC:



01. 7 And 7 Is (LOVE)



02. Rockin' Pneumonia And The Boogie Woogie Flu (Huey "Piano" Smith)



03. Oh Well (FLEETWOOD MAC)



04. Jenny Take A Ride! (MITCH RYDER & THE DETROIT WHEELS)



05. Watching The River Flow (Bob Dylan)



06. Let The Good Times Roll (Ray Charles & Quincy Jones)



07. Dixie Chicken (LITTLE FEAT)



08. Shapes Of Things (THE YARDBIRDS)



09. The Battle Of New Orleans (Lonnie Donegan/Johnny Horton)



10. Lucifer (BOB SEGER SYSTEM)



11. White Room (CREAM)



12. Caught In The Act [Medley: Going Down / Green Onions / Hot 'Lanta / Dazed And Confused / Gimme Some Lovin']



































+0 -1



просмотров: 373