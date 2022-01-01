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Deep Purple

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Новый гитарист DEEP PURPLE: «Я присоединился к одной из самых культовых рок-групп в мире»



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В новом интервью Эндрю Дейли из Vinyl Writer Music ирландский гитарист Simon McBride, который недавно присоединился к DEEP PURPLE в качестве постоянной замены Steve'a Morse'a, ответил на вопрос о том, какие эмоции он испытал, когда ему предложили стать участником группы:

«Это был удивительный год, и, честно говоря, он изменил мою жизнь. Если бы в прошлом году кто-то сказал мне: "Саймон, ты будешь новым гитаристом DEEP PURPLE", я бы рассмеялся им в лицо и сказал: "Этого никогда не случится". [Смеётся]. Но вот я здесь. Сейчас мы начали наш третий совместный тур, и всё проходит просто потрясающе. Ребята прекрасные, все очень счастливы, и всё идёт отлично, что радует. Но вряд ли кто-то счастлив больше, чем я, потому что это DEEP PURPLE. Я присоединился к одной из самых культовых рок-групп в мире — это сбывшаяся мечта. Я очень счастлив».

Simon также рассказал о первоначальном звонке от группы:

«Были разговоры о том, что я временно заменю Steve'a в конце прошлого года, но я никогда особо не задумывался об этом, потому что это было делом случая: "Это может случиться или не случиться", потому что всё зависело от состояния жены Steve'a, сможет ли он отправиться в турне. Но всё дошло до того, что Steve решил, что на этом всё, и ему нужно позаботиться о своей жене. Так что я знал, что это возможно, но не знал наверняка; я только недавно узнал, что меня утвердили в качестве постоянного участника».

McBride сказал, что между ним и другими участниками DEEP PURPLE сразу же возникло взаимопонимание:

«У нас было несколько дней репетиций в мае, и этого нам хватило. Потом мы дали несколько концертов в Израиле и других подобных местах, это были мои первые концерты с группой, и у нас было всего несколько дней репетиций. Я очень хорошо знаю Don'a [Airey, клавишные], я долгое время играл с Ian'ом [Gillan'ом, вокал] и Roger'ом [Glover'ом, бас], так что мы быстро нашли общий язык. Но это было забавно — мы провели три или четыре дня репетиций, но на самом деле нам понадобился только один. После первого дня мы все посмотрели друг на друга и сказали: "Мы думаем, что всё звучит довольно хорошо. Нам не нужно два дополнительных дня". Мы сразу же приступили к работе, и все были очень довольны. Мне помогает то, что я очень лёгкий человек, и я хорошо лажу со всеми, как я думаю. Так что никогда не возникало вопросов или мыслей о том, смогу ли я найти с ними общий язык. И, как я уже сказал, я встречался с ними раньше, знал их характеры и знал, чего ожидать, так что атмосфера была отличная».




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