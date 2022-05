сегодня



Видео с выступления DEEP PURPLE



Видео с выступления DEEP PURPLE, которое состоялось 25 мая в Life Park Sarıyer, Стамбул, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Highway Star

02. Pictures Of Home

03. Strange Kind Of Woman

04. Nothing At All

05. Uncommon Man

06. Lazy

07. When A Blind Man Cries

08. 7 And 7 Is (LOVE cover)

09. Throw My Bones

10. Time For Bedlam

11. Blue Rondo À La Turk (THE DAVE BRUBECK QUARTET cover) (with Don Airey)

12. Turkish March (Wolfgang Amadeus Mozart cover) (with Don Airey) (Keyboard solo)

13. Katibim (Dimitri Cantemir cover) (with Don Airey) (Keyboard solo)

14. Perfect Strangers

15. Space Truckin'

16. Smoke On The Water



Encore:



17. Caught In The Act

18. Hush (Joe South cover)

19. Bass Solo (with Roger Glover)

20. Black Night







