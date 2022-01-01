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Deep Purple

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Видео с выступления DEEP PURPLE



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Видео с выступления DEEP PURPLE, которое состоялось 25 мая в Life Park Sarıyer, Стамбул, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Highway Star
02. Pictures Of Home
03. Strange Kind Of Woman
04. Nothing At All
05. Uncommon Man
06. Lazy
07. When A Blind Man Cries
08. 7 And 7 Is (LOVE cover)
09. Throw My Bones
10. Time For Bedlam
11. Blue Rondo À La Turk (THE DAVE BRUBECK QUARTET cover) (with Don Airey)
12. Turkish March (Wolfgang Amadeus Mozart cover) (with Don Airey) (Keyboard solo)
13. Katibim (Dimitri Cantemir cover) (with Don Airey) (Keyboard solo)
14. Perfect Strangers
15. Space Truckin'
16. Smoke On The Water

Encore:

17. Caught In The Act
18. Hush (Joe South cover)
19. Bass Solo (with Roger Glover)
20. Black Night




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