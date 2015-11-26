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Deep Purple

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20 мар 2020 : 		 Новое видео DEEP PURPLE
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DEEP PURPLE не собираются на пенсию



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Спустя три года с момента объявления прощального тура DEEP PURPLE вокалист коллектива, Ian Gillan, сказал в интервью для Cleveland.com, что у группы больше нет планов насчёт ухода на пенсию:

«Где-то пару лет назад от наших деловых партнёров были предприняты попытки узнать о планах насчёт нашего ухода — наше состояние тоже было не лучшим в физическом отношении, поэтому мы и решили отправиться в прощальный тур. Но ключевое слово — "долгий", так что да — это очень долгий прощальный тур. Мы ещё немного поездим. И я полагаю, что после небольшой паузы мы вернёмся в тур, чтобы немного повеселиться».

Пару лет назад Steve Morse говорил, что он видит "The Long Goodbye" как прощальный тур:

«Что касается остальных. то полагаю, они по-прежнему будут играть, возможно в других группах, особых проектах или как гостевые участники. Я также не планирую уходить из музыки, но не буду таким же активным, как сейчас. Но вам просто нужно уяснить один момент: когда столько лет музыка играла главную роль в твоей жизни, нельзя просто взять и всё бросить в один момент. В целом я знаю, что остальные не стремятся к выходу на пенсию. Они скорее предпочтут умереть на сцене, чем в постели!»

DEEP PURPLE Has No Plans To Retire:



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Reflection


6 авг 2020, 11:38		Есть еще песок в пороховницах.

Frostauskas


6 авг 2020, 12:40		...и ягоды в других небезынтересных местах.


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