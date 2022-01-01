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*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 23
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 18
*Новое видео CREMATORY 14
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему 9
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Deep Purple

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4 апр 2022 : 		 JOE SATRIANI одобряет выбор DEEP PURPLE

31 мар 2022 : 		 Гитарист DEEP PURPLE не поедет в тур

4 мар 2022 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

12 янв 2022 : 		 В честь барабанщиков DEEP PURPLE и MESHUGGAH назвали окаменелости

8 янв 2022 : 		 Басист DEEP PURPLE о новых ограничениях

4 янв 2022 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE демонстрирует свои навыки

9 дек 2021 : 		 DEEP PURPLE: «Люблю я Португалию!»

25 ноя 2021 : 		 Семплы песен из нового релиза DEEP PURPLE

25 ноя 2021 : 		 Вокалист DEEP PURPLE считает, что пандемия закончилась

23 ноя 2021 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

17 ноя 2021 : 		 Семплы новых песен DEEP PURPLE

8 ноя 2021 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE: «Когда RITCHIE BLACKMORE решил уйти, это травмировало нас»

5 ноя 2021 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

19 окт 2021 : 		 YOYOKA с группой исполняет DEEP PURPLE

14 окт 2021 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

7 окт 2021 : 		 Кавер-версия LOVE от DEEP PURPLE

26 сен 2021 : 		 Новый релиз DEEP PURPLE выйдет осенью

16 сен 2021 : 		 Вокалист DEEP PURPLE — о воссоединении с RITCHIE BLACKMORE'ом: «Это было бы цирком»

25 май 2021 : 		 Новый концертный релиз DEEP PURPLE выйдет летом

17 май 2021 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE — о сотрудничестве с DMX

9 апр 2021 : 		 IAN PAICE и STEVE HOWE в новом треке DMX

3 фев 2021 : 		 GLENN HUGHES: «В тур с DEEP PURPLE? Да ну...»

26 янв 2021 : 		 YOYOKA исполняет DEEP PURPLE

19 дек 2020 : 		 GLENN HUGHES — о Зале славы с DEEP PURPLE в 2016: «Ну такое себе»

7 дек 2020 : 		 DEEP PURPLE могут выпустить ещё один альбом

6 ноя 2020 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE оценивает кавер-версию DEEP PURPLE
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JOE SATRIANI одобряет выбор DEEP PURPLE



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JOE SATRIANI одобрил выбор Simon'а McBride на место гитариста DEEP PURPLE взамен Steve'a Morse'a в рамках будущих выступлений:

«Simon McBride отлично подходит для этого, так что это по-настоящему здорово. Я имею в виду, что группа дружит с Simon'ом, а он — прекрасный гитарист».

JOE SATRIANI Says SIMON MCBRIDE




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