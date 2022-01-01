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JOE SATRIANI одобряет выбор DEEP PURPLE



JOE SATRIANI одобрил выбор Simon'а McBride на место гитариста DEEP PURPLE взамен Steve'a Morse'a в рамках будущих выступлений:



«Simon McBride отлично подходит для этого, так что это по-настоящему здорово. Я имею в виду, что группа дружит с Simon'ом, а он — прекрасный гитарист».







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