Вокалист DEEP PURPLE — о воссоединении с RITCHIE BLACKMORE'ом: «Это было бы цирком»



Ian Gillan заявил, что воссоединение DEEP PURPLE с Ritchie Blackmore'ом было бы «цирком» и «это было бы совсем не весело».



Gillan затронул тему своей давней вражды с Blackmore'ом в новом интервью Викраму Чандрасекару из Tales From The Road. На вопрос о том, поддерживает ли он контакт с Ritchie и есть ли вообще шанс, что гитарист когда-нибудь снова выйдет на сцену с DEEP PURPLE, Ian ответил:



«Нет. Ответ на ваш вопрос — да, мы поддерживаем связь. Напряжение сильно ослабло после того, как мы разобрались с нашими делами и всё уладили. В прошлом были менеджеры, которые делали всё не совсем так, как нам хотелось бы. Мне не платили 10 лет, когда был в DEEP PURPLE — в лучшие годы — и Бог знает, что это было. Были и другие напряжённые моменты. И нет нужды говорить, что всё это было довольно неприятно, когда мы покончили с этим и Ritchie ушёл. Но сейчас мы уже слишком стары для этого. Мы оба написали несколько тёплых писем друг другу через наших менеджеров. Я не могу написать Ritchie или позвонить ему, потому что у него нет телефона, у него нет компьютера. Он живёт в мире "зеленых рукавов" — он живёт в средневековом мире, и ему передают сообщения и тому подобное. Но он послал мне несколько приятных слов, а я послал несколько приятных слов ему. Всё ещё есть вопросы; всё ещё есть разногласия. Я видел, что говорят много ерунды, — не стоит даже поднимать эту тему, — но я слышал, как [бывший вокалист DEEP PURPLE] David Coverdale и другие говорят о том, что произошло на церемонии Rock And Roll Of Fame. Мы были очень добры ко всем, к нынешней группе. И мы пригласили Ritchie сыграть с нами "Smoke On The Water" на церемонии, но он отказался. Так что это просто оппортунистические замечания других.



У нас никогда не было никакого антагонизма по отношению к Ritchie. У него свои интерпретации, а у всех остальных — свои, так что не стоит из-за этого гнать волну. Но я думаю, что, возможно, на позднем этапе нашей карьеры, когда всё идет так приятно для группы, это достаточно естественно — мы обсуждали это много лет назад, когда об этом только заговорили — это был бы цирк, и это отвлекало бы нас от всего, что мы делаем, если честно. Это было бы совсем не весело, потому что мы больше так не работаем».













