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Deep Purple

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Вокалист DEEP PURPLE — о воссоединении с RITCHIE BLACKMORE'ом: «Это было бы цирком»



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Ian Gillan заявил, что воссоединение DEEP PURPLE с Ritchie Blackmore'ом было бы «цирком» и «это было бы совсем не весело».

Gillan затронул тему своей давней вражды с Blackmore'ом в новом интервью Викраму Чандрасекару из Tales From The Road. На вопрос о том, поддерживает ли он контакт с Ritchie и есть ли вообще шанс, что гитарист когда-нибудь снова выйдет на сцену с DEEP PURPLE, Ian ответил:

«Нет. Ответ на ваш вопрос — да, мы поддерживаем связь. Напряжение сильно ослабло после того, как мы разобрались с нашими делами и всё уладили. В прошлом были менеджеры, которые делали всё не совсем так, как нам хотелось бы. Мне не платили 10 лет, когда был в DEEP PURPLE — в лучшие годы — и Бог знает, что это было. Были и другие напряжённые моменты. И нет нужды говорить, что всё это было довольно неприятно, когда мы покончили с этим и Ritchie ушёл. Но сейчас мы уже слишком стары для этого. Мы оба написали несколько тёплых писем друг другу через наших менеджеров. Я не могу написать Ritchie или позвонить ему, потому что у него нет телефона, у него нет компьютера. Он живёт в мире "зеленых рукавов" — он живёт в средневековом мире, и ему передают сообщения и тому подобное. Но он послал мне несколько приятных слов, а я послал несколько приятных слов ему. Всё ещё есть вопросы; всё ещё есть разногласия. Я видел, что говорят много ерунды, — не стоит даже поднимать эту тему, — но я слышал, как [бывший вокалист DEEP PURPLE] David Coverdale и другие говорят о том, что произошло на церемонии Rock And Roll Of Fame. Мы были очень добры ко всем, к нынешней группе. И мы пригласили Ritchie сыграть с нами "Smoke On The Water" на церемонии, но он отказался. Так что это просто оппортунистические замечания других.

У нас никогда не было никакого антагонизма по отношению к Ritchie. У него свои интерпретации, а у всех остальных — свои, так что не стоит из-за этого гнать волну. Но я думаю, что, возможно, на позднем этапе нашей карьеры, когда всё идет так приятно для группы, это достаточно естественно — мы обсуждали это много лет назад, когда об этом только заговорили — это был бы цирк, и это отвлекало бы нас от всего, что мы делаем, если честно. Это было бы совсем не весело, потому что мы больше так не работаем».

IAN GILLAN Says DEEP PURPLE Reunion With RITCHIE BLACKMORE





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