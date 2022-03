4 мар 2022



Новое видео DEEP PURPLE



"7 And 7 Is (German TV Rehearsal Take 1)", новое видео группы DEEP PURPLE, доступно для просмотра ниже. Эта нереализованный вариант "7 And 7 Is", записанный в ноябре 2021 года в рамках промо-пресс тура к альбому "Turning To Crime".













