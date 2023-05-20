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Deep Purple

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STEVE MORSE: «Я ушёл из DEEP PURPLE, потому что туры были слишком долгими»



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Бывший гитарист DEEP PURPLE Steve Morse рассказал в интервью газете Beaver County Times о своём решении возродить свою группу STEVE MORSE BAND для серии концертных выступлений в апреле и мае:

«Я ушёл из DEEP PURPLE, потому что туры были слишком долгими, а в моей семье возникли проблемы со здоровьем: у моей жены обнаружили рак четвёртой стадии. Я сказал ребятам: "Я не могу этим заниматься", и они расстроились на три-четыре секунды, а потом стали двигаться дальше. Такова жизнь, я желаю им всего хорошего, и у них всё отлично.

Мне всегда говорили, что мы не можем выступать только по выходным. Что это просто невозможно — платить всем и не платить из своего кармана, чтобы играть. Однако, когда мы посчитали расходы с тремя участниками, оказалось, что во многих случаях это может сработать. И причина короткой продолжительности в том, что я могу быть дома 90 процентов времени и, возможно, взять с собой жену, а также согласовать все визиты к врачу и тому подобное. Идея заключалась в том, чтобы сделать возможным, чтобы я мог играть на некоторых шоу и не чувствовать, что упускаю время, когда действительно могу чем-то помочь, находясь дома. Это очень способствовало тому, что я смог оказать нужную помощь во время всех этих безумных событий, операций и осложнений. С этим очень много связано».




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20 май 2023
t
timekiller61
Жена то хоть жива?
20 май 2023
Darkside.ru MemberStarbreaker
timekiller61, "причина короткой продолжительности в том, что я могу быть дома 90 процентов времени и, возможно, взять с собой жену"

Считаешь, он её забальзамированную таскает, в чемодане?
20 май 2023
Nord61
timekiller61, да, вроде бы сообщений о кончине не было.

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