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*UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире» 48
*DIRKSCHNEIDER исполняет ACCEPT 41
*JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7» 38
*Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для ме... 33
*Вокалист IN FLAMES выбрал ALICE IN CHAINS 22
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Deep Purple

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10 июл 2023 : 		 Видео с выступления DEEP PURPLE

2 июн 2023 : 		 Басист DEEP PURPLE — о вероятности воссоединения с RITCHIE BLACKMORE'ом: «С какой стати нам это делать?»

20 май 2023 : 		 STEVE MORSE: «Я ушёл из DEEP PURPLE, потому что туры были слишком долгими»

26 апр 2023 : 		 DEEP PURPLE работают над новым альбомом

19 апр 2023 : 		 Новый гитарист DEEP PURPLE прыгал от радости, когда его пригласили в группу

18 апр 2023 : 		 JOE LYNN TURNER не верит, что RITCHIE BLACKMORE вернётся в DEEP PURPLE

15 мар 2023 : 		 Видео полного выступления DEEP PURPLE

17 фев 2023 : 		 Видео с выступления DEEP PURPLE

3 дек 2022 : 		 Вокалист DEEP PURPLE — об использующих подкладки группы

2 дек 2022 : 		 Вокалист DEEP PURPLE: «Исполнять "Child In Time" выше моих сил»

30 ноя 2022 : 		 Трейлер новой книги о DEEP PURPLE

29 ноя 2022 : 		 Умерла жена вокалиста DEEP PURPLE

28 ноя 2022 : 		 Вокалист DEEP PURPLE: «Ritchie — это бывшая жена и ничего более»

12 ноя 2022 : 		 DEEP PURPLE в Польше

10 ноя 2022 : 		 IAN PAICE исполняет DEEP PURPLE

12 окт 2022 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE 2005 года

11 окт 2022 : 		 Новые релизы DEEP PURPLE

6 окт 2022 : 		 Новый гитарист DEEP PURPLE: «Я присоединился к одной из самых культовых рок-групп в мире»

19 сен 2022 : 		 DEEP PURPLE обрели нового члена

10 сен 2022 : 		 Компиляция редкостей от DEEP PURPLE

4 сен 2022 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE 2005 года

16 авг 2022 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE 2005 года

10 авг 2022 : 		 Новый гитарист DEEP PURPLE — о том, как его приняли поклонники

8 авг 2022 : 		 Видео с выступления DEEP PURPLE

25 июл 2022 : 		 Steve Morse официально покинул DEEP PURPLE

4 июл 2022 : 		 Видео о концерте DEEP PURPLE
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|||| 10 июл 2023

Видео с выступления DEEP PURPLE



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Видео с выступления DEEP PURPLE, состоявшегося в рамках фестиваля Rockwave, доступно для просмотра ниже.




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