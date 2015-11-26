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Deep Purple

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8 янв 2022 : 		 Басист DEEP PURPLE о новых ограничениях

4 янв 2022 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE демонстрирует свои навыки

9 дек 2021 : 		 DEEP PURPLE: «Люблю я Португалию!»

25 ноя 2021 : 		 Семплы песен из нового релиза DEEP PURPLE

25 ноя 2021 : 		 Вокалист DEEP PURPLE считает, что пандемия закончилась

23 ноя 2021 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

17 ноя 2021 : 		 Семплы новых песен DEEP PURPLE

8 ноя 2021 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE: «Когда RITCHIE BLACKMORE решил уйти, это травмировало нас»

5 ноя 2021 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

19 окт 2021 : 		 YOYOKA с группой исполняет DEEP PURPLE

14 окт 2021 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

7 окт 2021 : 		 Кавер-версия LOVE от DEEP PURPLE

26 сен 2021 : 		 Новый релиз DEEP PURPLE выйдет осенью

16 сен 2021 : 		 Вокалист DEEP PURPLE — о воссоединении с RITCHIE BLACKMORE'ом: «Это было бы цирком»

25 май 2021 : 		 Новый концертный релиз DEEP PURPLE выйдет летом

17 май 2021 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE — о сотрудничестве с DMX

9 апр 2021 : 		 IAN PAICE и STEVE HOWE в новом треке DMX

3 фев 2021 : 		 GLENN HUGHES: «В тур с DEEP PURPLE? Да ну...»

26 янв 2021 : 		 YOYOKA исполняет DEEP PURPLE

19 дек 2020 : 		 GLENN HUGHES — о Зале славы с DEEP PURPLE в 2016: «Ну такое себе»

7 дек 2020 : 		 DEEP PURPLE могут выпустить ещё один альбом

6 ноя 2020 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE оценивает кавер-версию DEEP PURPLE

27 окт 2020 : 		 Гитарист DEEP PURPLE: «Я не планирую свои соло»

15 окт 2020 : 		 Вокалист DEEP PURPLE — об иске Ritchie: «Те ещё два е...»

5 окт 2020 : 		 Гитарист DEEP PURPLE: «На первом концерте я соединил технику Ritchie и Joe»

5 окт 2020 : 		 Участники MEGADETH, ANTHRAX и других групп в новой версии хита DEEP PURPLE
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Басист DEEP PURPLE о новых ограничениях



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Roger Glover прокомментировал решение некоторых правительств о возможности введения (или введения) новых ограничительных мер:

«Я думаю, что правительство для того и существует, доверяем мы ему или нет. У нас должны быть какие-то ориентиры, и только они. Если бы у каждого были свои собственные правила, это был бы хаос. Поэтому у нас нет особого выбора. На самом деле, это деньги против жизни, не так ли? Вот к чему все сводится. И я выбираю жизнь. Но я понимаю обе стороны».

DEEP PURPLE





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