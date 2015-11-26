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Басист DEEP PURPLE о новых ограничениях



Roger Glover прокомментировал решение некоторых правительств о возможности введения (или введения) новых ограничительных мер:



«Я думаю, что правительство для того и существует, доверяем мы ему или нет. У нас должны быть какие-то ориентиры, и только они. Если бы у каждого были свои собственные правила, это был бы хаос. Поэтому у нас нет особого выбора. На самом деле, это деньги против жизни, не так ли? Вот к чему все сводится. И я выбираю жизнь. Но я понимаю обе стороны».







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