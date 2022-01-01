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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 11
*SERJ TANKIAN работает над книгой 11
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Deep Purple

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|||| 12 окт 2022

Концертное видео DEEP PURPLE 2005 года



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DEEP PURPLE опубликовали видео исполнения композиции "Strange Kind Of Woman". Это восстановленное видео из архивов, снятое на концерте третьего сентября 2005 года в Дюссельдорфе и использовавшееся как промо для европейских выступлений.

DEEP PURPLE From The Vault:




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