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Барабанщик DEEP PURPLE выставил на аукцион барабанную установку



Легенда Deep Purple Ian Paice выставил на аукцион одну из своих барабанных установок. Вырученные деньги пойдут на помощь местной школе в Великобритании. Стартовая цена комплекта составляет 5 000 фунтов стерлингов.



Согласно описанию продавца, эта установка, принадлежащая Ian'у, любезно выставлена на аукцион, чтобы собрать средства для начальной школы Valley Road в Хенли-на-Темзе. Ian с удовольствием распишется на всех корпусах комплекта и предоставит фотографии выигравшему торги.



Эта ударная установка Pearl Masters Custom с отделкой из белого морского перламутра использовалась Ian'ом Paice'ом, что делает её уникальным дополнением к любой коллекции.



Комплект включает в себя полный набор барабанов, изготовленных из высококачественной древесины клёна, обеспечивающей богатое и тёплое звучание. На нём красуется логотип Pearl, заслуживший доверие в музыкальной индустрии. Набор подходит для профессионалов, любителей и музыкантов любого уровня.







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