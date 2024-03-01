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Deep Purple

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Барабанщик DEEP PURPLE выставил на аукцион барабанную установку



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Легенда Deep Purple Ian Paice выставил на аукцион одну из своих барабанных установок. Вырученные деньги пойдут на помощь местной школе в Великобритании. Стартовая цена комплекта составляет 5 000 фунтов стерлингов.

Согласно описанию продавца, эта установка, принадлежащая Ian'у, любезно выставлена на аукцион, чтобы собрать средства для начальной школы Valley Road в Хенли-на-Темзе. Ian с удовольствием распишется на всех корпусах комплекта и предоставит фотографии выигравшему торги.

Эта ударная установка Pearl Masters Custom с отделкой из белого морского перламутра использовалась Ian'ом Paice'ом, что делает её уникальным дополнением к любой коллекции.

Комплект включает в себя полный набор барабанов, изготовленных из высококачественной древесины клёна, обеспечивающей богатое и тёплое звучание. На нём красуется логотип Pearl, заслуживший доверие в музыкальной индустрии. Набор подходит для профессионалов, любителей и музыкантов любого уровня.

DEEP PURPLE's IAN PAICE Auctioning Drum Kit To Benefit UK School; Video Message




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1 мар 2024
olly71
6300 баксов за полную профессиональнуб установку с именем ну вроде не дорого но конечно уйдёт раз в десять дороже.

просмотров: 291

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