30 июл 2020



IAN PAICE рассказывает об издании нового альбома DEEP PURPLE



IAN PAICE в новом видео рассказывает о лимитированном бокс-сете нового альбома DEEP PURPLE "Whoosh!" . Выход альбома намечен на седьмое августа в виде медиакниги CD+DVD, двойного винила с DVD, бокс-сета и цифрового варианта.



Трек-лист:



01. Throw My Bones



02. Drop The Weapon



03. We're All The Same In The Dark



04. Nothing At All



05. No Need To Shout



06. Step By Step



07. What The What



08. The Long Way Round



09. The Power Of The Moon



10. Remission Possible



11. Man Alive



12. And The Address



13. Dancing In My Sleep



















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