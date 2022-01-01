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*Новое видео METALLICA 72
*DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько.... 22
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 17
*Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS 14
*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 13
*Новое видео HOST 11
*TARJA TURUNEN о развитии 10
*Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки» 10
*REX BROWN о новом составе PANTERA 9
*Вокалист FALLING IN REVERSE о перепалке с SEBASTIAN BACH 9
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*Новое видео METALLICA 72
*DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько.... 22
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 17
*Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS 14
*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 13
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Deep Purple

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30 ноя 2022 : 		 Трейлер новой книги о DEEP PURPLE

29 ноя 2022 : 		 Умерла жена вокалиста DEEP PURPLE

28 ноя 2022 : 		 Вокалист DEEP PURPLE: «Ritchie — это бывшая жена и ничего более»

12 ноя 2022 : 		 DEEP PURPLE в Польше

10 ноя 2022 : 		 IAN PAICE исполняет DEEP PURPLE

12 окт 2022 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE 2005 года

11 окт 2022 : 		 Новые релизы DEEP PURPLE

6 окт 2022 : 		 Новый гитарист DEEP PURPLE: «Я присоединился к одной из самых культовых рок-групп в мире»

19 сен 2022 : 		 DEEP PURPLE обрели нового члена

10 сен 2022 : 		 Компиляция редкостей от DEEP PURPLE

4 сен 2022 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE 2005 года

16 авг 2022 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE 2005 года

10 авг 2022 : 		 Новый гитарист DEEP PURPLE — о том, как его приняли поклонники

8 авг 2022 : 		 Видео с выступления DEEP PURPLE

25 июл 2022 : 		 Steve Morse официально покинул DEEP PURPLE

4 июл 2022 : 		 Видео о концерте DEEP PURPLE

29 май 2022 : 		 Видео с выступления DEEP PURPLE

24 май 2022 : 		 DEEP PURPLE выступили с новым гитаристом

4 май 2022 : 		 JOE SATRIANI назвал причину отказа от постоянного участия в DEEP PURPLE

16 апр 2022 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE 1969 года

4 апр 2022 : 		 JOE SATRIANI одобряет выбор DEEP PURPLE

31 мар 2022 : 		 Гитарист DEEP PURPLE не поедет в тур

4 мар 2022 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

12 янв 2022 : 		 В честь барабанщиков DEEP PURPLE и MESHUGGAH назвали окаменелости

8 янв 2022 : 		 Басист DEEP PURPLE о новых ограничениях

4 янв 2022 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE демонстрирует свои навыки
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|||| сегодня

Трейлер новой книги о DEEP PURPLE



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DEEP PURPLE опубликовали трейлер к новой книге, Deep Purple - The Visual History, релиз которой намечен на лето 2023 года.

DEEP PURPLE - The Visual History To Arrive Next Summer; Pre-Order To Launch This Week; New Video Trailer Streaming




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