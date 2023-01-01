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*Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной... 64
*Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах 51
*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 34
*Новое видео PRIMAL FEAR 21
*GARY HOLT о SLAYER: «Я считаю, что группа всё» 19
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Deep Purple

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25 июл 2023 : 		 Видео с выступления DEEP PURPLE

10 июл 2023 : 		 Видео с выступления DEEP PURPLE

2 июн 2023 : 		 Басист DEEP PURPLE — о вероятности воссоединения с RITCHIE BLACKMORE'ом: «С какой стати нам это делать?»

20 май 2023 : 		 STEVE MORSE: «Я ушёл из DEEP PURPLE, потому что туры были слишком долгими»

26 апр 2023 : 		 DEEP PURPLE работают над новым альбомом

19 апр 2023 : 		 Новый гитарист DEEP PURPLE прыгал от радости, когда его пригласили в группу

18 апр 2023 : 		 JOE LYNN TURNER не верит, что RITCHIE BLACKMORE вернётся в DEEP PURPLE

15 мар 2023 : 		 Видео полного выступления DEEP PURPLE

17 фев 2023 : 		 Видео с выступления DEEP PURPLE

3 дек 2022 : 		 Вокалист DEEP PURPLE — об использующих подкладки группы

2 дек 2022 : 		 Вокалист DEEP PURPLE: «Исполнять "Child In Time" выше моих сил»

30 ноя 2022 : 		 Трейлер новой книги о DEEP PURPLE

29 ноя 2022 : 		 Умерла жена вокалиста DEEP PURPLE

28 ноя 2022 : 		 Вокалист DEEP PURPLE: «Ritchie — это бывшая жена и ничего более»

12 ноя 2022 : 		 DEEP PURPLE в Польше

10 ноя 2022 : 		 IAN PAICE исполняет DEEP PURPLE

12 окт 2022 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE 2005 года

11 окт 2022 : 		 Новые релизы DEEP PURPLE

6 окт 2022 : 		 Новый гитарист DEEP PURPLE: «Я присоединился к одной из самых культовых рок-групп в мире»

19 сен 2022 : 		 DEEP PURPLE обрели нового члена

10 сен 2022 : 		 Компиляция редкостей от DEEP PURPLE

4 сен 2022 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE 2005 года

16 авг 2022 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE 2005 года

10 авг 2022 : 		 Новый гитарист DEEP PURPLE — о том, как его приняли поклонники

8 авг 2022 : 		 Видео с выступления DEEP PURPLE

25 июл 2022 : 		 Steve Morse официально покинул DEEP PURPLE
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|||| 25 июл 2023

Видео с выступления DEEP PURPLE



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Видео с выступления DEEP PURPLE, которое состоялось 22 июля в Amfiteáter, Banská Bystrica, Slovakia, доступно для просмотра ниже.






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