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*Новое видео THERION 31
*Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню и... 30
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Deep Purple

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Барабанщик DEEP PURPLE об уходе со сцены



zoom
В недавнем интервью для Zoom барабанщика DEEP PURPLE Ian'a Paice'a, которому в июне исполнилось 75 лет, спросили, когда он и его коллеги по группе в конце концов уйдут со сцены, на что он ответил:

«Мы никогда не планировали дату прекращения работы. Мы реалисты. Ребята стареют, и наступит момент, когда один или двое из нас не захотят больше этим заниматься или это будет невозможно физически. Но мы не думаем об этом. Мы по-прежнему получаем огромное удовольствие от своего занятия. Многим людям по-прежнему нравится то, что мы делаем, и пока две этих составляющих остаются в гармонии, мы будем продолжать.

Я не думаю, что мы когда-нибудь узнаем, каким будет последний концерт, каким будет последний тур. Думаю, это просто произойдёт и поставит нас перед фактом. Если только нет определённого плана, а его нет, сделать что-то в качестве прощания. Я думаю, мы просто скажем: "Извините, ребята. Мы закончили. Мы больше не можем этим заниматься. Это было замечательно". Но даже если мы перестанем гастролировать, нет причин, по которым мы не могли бы записать больше альбомов. Это самая простая вещь в мире. Всё, что вам нужно сделать, — это иметь идеи. А вот это уже самое сложное в мире. Но физически записать альбом очень просто.

Гастроли удаются только в том случае, если вы получаете от них удовольствие. Нельзя просто наслаждаться двумя часами за вечер, когда ты играешь. Нужно уметь справляться со всем этим. Нужно выдержать десятичасовой перелет, терпеть отель, который не так уж и хорош, трансфер, который идёт не по плану. Нужно уметь справляться со всем этим. И если вы можете это сделать и при этом получаете удовольствие, то зачем вам прекращать то, чем вы увлеклись в детстве, потому что это приносило вам радость? А если это и сейчас делает вас счастливым, зачем прекращать?»




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