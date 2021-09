сегодня



Новый релиз DEEP PURPLE выйдет осенью



DEEP PURPLE 26 ноября выпустят сборник кавер-версий, получивший название "Turning To Crime".



Трек-лист:



01. Volume 1



02. 7 And 7 Is (LOVE)



03. Rockin' Pneumonia And The Boogie Woogie Flu (Huey "Piano" Smith)



04. Oh Well (FLEETWOOD MAC)



05. Jenny Take A Ride! (MITCH RYDER & THE DETROIT WHEELS)



06. Watching The River Flow (Bob Dylan)



07. Let The Good Times Roll (Ray Charles & Quincy Jones)



08. Dixie Chicken (LITTLE FEAT)



09. Shapes Of Things (THE YARDBIRDS)



10. The Battle Of New Orleans (Lonnie Donegan/Johnny Horton)



11. Lucifer (BOB SEGER SYSTEM)



12. White Room (CREAM)



13. Caught In The Act (Medley)











