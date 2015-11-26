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Deep Purple

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26 сен 2021 : 		 Новый релиз DEEP PURPLE выйдет осенью

16 сен 2021 : 		 Вокалист DEEP PURPLE — о воссоединении с RITCHIE BLACKMORE'ом: «Это было бы цирком»

25 май 2021 : 		 Новый концертный релиз DEEP PURPLE выйдет летом

17 май 2021 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE — о сотрудничестве с DMX

9 апр 2021 : 		 IAN PAICE и STEVE HOWE в новом треке DMX

3 фев 2021 : 		 GLENN HUGHES: «В тур с DEEP PURPLE? Да ну...»

26 янв 2021 : 		 YOYOKA исполняет DEEP PURPLE

19 дек 2020 : 		 GLENN HUGHES — о Зале славы с DEEP PURPLE в 2016: «Ну такое себе»

7 дек 2020 : 		 DEEP PURPLE могут выпустить ещё один альбом

6 ноя 2020 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE оценивает кавер-версию DEEP PURPLE

27 окт 2020 : 		 Гитарист DEEP PURPLE: «Я не планирую свои соло»

15 окт 2020 : 		 Вокалист DEEP PURPLE — об иске Ritchie: «Те ещё два е...»

5 окт 2020 : 		 Гитарист DEEP PURPLE: «На первом концерте я соединил технику Ritchie и Joe»

5 окт 2020 : 		 Участники MEGADETH, ANTHRAX и других групп в новой версии хита DEEP PURPLE

23 сен 2020 : 		 Басист DEEP PURPLE назвал Гэри Мура «богом рока»: «Он был природной стихией»

22 сен 2020 : 		 JOEL HOEKSTRA, DINO JELUSICK, VIRGIL DONATI и TONY FRANKLIN исполняют DEEP PURPLE

14 сен 2020 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE 1984 года

13 сен 2020 : 		 Басист DEEP PURPLE думал, что RITCHIE BLACKMORE незаменим

4 сен 2020 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

29 авг 2020 : 		 Почему IAN GILLAN не поёт "Child In Time"?

27 авг 2020 : 		 IAN PAICE: «DEEP PURPLE могут ещё»

20 авг 2020 : 		 Позиции в чартах DEEP PURPLE

20 авг 2020 : 		 DEEP PURPLE в чартах

18 авг 2020 : 		 Фотография россиянки оказалась на обложке нового альбома DEEP PURPLE

17 авг 2020 : 		 Басист DEEP PURPLE сказал, что музыка стала менее значимой

12 авг 2020 : 		 IAN PAICE заявил, что взаимное уважение — это ключ к долголетию DEEP PURPLE
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Новый релиз DEEP PURPLE выйдет осенью



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DEEP PURPLE 26 ноября выпустят сборник кавер-версий, получивший название "Turning To Crime".

Трек-лист:

01. Volume 1

02. 7 And 7 Is (LOVE)

03. Rockin' Pneumonia And The Boogie Woogie Flu (Huey "Piano" Smith)

04. Oh Well (FLEETWOOD MAC)

05. Jenny Take A Ride! (MITCH RYDER & THE DETROIT WHEELS)

06. Watching The River Flow (Bob Dylan)

07. Let The Good Times Roll (Ray Charles & Quincy Jones)

08. Dixie Chicken (LITTLE FEAT)

09. Shapes Of Things (THE YARDBIRDS)

10. The Battle Of New Orleans (Lonnie Donegan/Johnny Horton)

11. Lucifer (BOB SEGER SYSTEM)

12. White Room (CREAM)

13. Caught In The Act (Medley)

DEEP PURPLE To Release Covers Album




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

smoke36


26 сен 2021, 14:41		Интересно


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