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Deep Purple

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1 фев 2019 : 		 DEEP PURPLE начнут работу над новым альбомом в 2019 году

25 дек 2018 : 		 Видео полного выступления DEEP PURPLE 1985 года

20 ноя 2018 : 		 IAN GILLAN: «Если бы RITCHIE BLACKMORE не ушел из DEEP PURPLE в 1993, то группа бы развалилась»

14 ноя 2018 : 		 Басист DEEP PURPLE: «Такие группы, как RIVAL SONS и GRETA VAN FLEET, в 1970-е были бы очень успешны»

7 ноя 2018 : 		 Редкое видео DEEP PURPLE

22 окт 2018 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE 1985 года

18 окт 2018 : 		 ROGER GLOVER: «Я боюсь жизни без DEEP PURPLE»

8 окт 2018 : 		 Классические альбомы DEEP PURPLE будут переизданы на виниле в ноябре

21 авг 2018 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE

7 авг 2018 : 		 Новая книга о DEEP PURPLE выйдет осенью

23 июл 2018 : 		 Винилы DEEP PURPLE выйдут осенью

11 июл 2018 : 		 Видео с концерта DEEP PURPLE в Италии

8 июн 2018 : 		 Гитарист DEEP PURPLE: «Для меня этот тур последний»

24 апр 2018 : 		 Видео DEEP PURPLE 1984 года

22 мар 2018 : 		 Редкое закулисное видео DEEP PURPLE

13 мар 2018 : 		 Гитарист DEEP PURPLE предлагает награду за гитару

30 янв 2018 : 		 DON AIREY: «Не поставил бы на появление Ritchie в DEEP PURPLE»

14 ноя 2017 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE

29 окт 2017 : 		 Видео с текстом от DEEP PURPLE

27 окт 2017 : 		 Трейлер к документальному фильму DEEP PURPLE

17 окт 2017 : 		 Редкое концертное видео DEEP PURPLE

13 окт 2017 : 		 Редкое концертное видео DEEP PURPLE

4 окт 2017 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

20 сен 2017 : 		 Вокалист DEEP PURPLE о воссоединении с RITCHIE BLACKMORE: «Этого не будет»

31 авг 2017 : 		 Вокалист DEEP PURPLE: «Не думаю, что RITCHIE BLACKMORE сейчас хорошо играет»

30 авг 2017 : 		 Басист DEEP PURPLE: «Мы понимаем, что вечно продолжать не сможем»
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DEEP PURPLE начнут работу над новым альбомом в 2019 году



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Гитарист DEEP PURPLE Steve Morse заявил, что группа начнёт работу над своим 21-м студийным альбомом в этом году. Предыдущая работа вышла в 2017 году, и она называлась "InFinite".

Во время шоу NAMM в прошлые выходные Morse рассказал о планах на 2019 год: «Мы начинаем работу над двумя альбомами — один для FLYING COLORS и другой — для DEEP PURPLE. И я знаю, что есть ещё концерты DEEP PURPLE, которые ещё не анонсированы, так что не говорите никому, что я вам сказал об этом... В этом году я думаю, могут быть выступления в США, но пока ничего не забронировано. Я запускаю слухи».

Осенью прошлого года Roger Glover сказал, что не ждёт завершения тура "The Long Goodbye". Басист, которому сейчас 73 года, сказал Music Radar: «DEEP PURPLE присутствовали в нашей жизни на протяжении 50 лет, так что никто из нас не хочет, чтобы это закончилось, но есть осознание того, что рано или поздно нам придётся остановиться. Я хотел бы продолжать и сделать ещё один альбом. Эмоционально мы не готовы остановиться, так то мы могли бы продолжать ещё четыре или пять лет».

FLYING COLORS — «прог/поп»-супергруппа, в состав которой входят Steve Morse (DEEP PURPLE), клавишник Neal Morse (THE NEAL MORSE BAND, TRANSATLANTIC, ex-SPOCK'S BEARD), басист Dave LaRue (DIXIE DREGS), барабанщик Mike Portnoy (SONS OF APOLLO, THE WINERY DOGS, ex-DREAM THEATER) и вокалист Casey McPherson (ALPHA REV).



DEEP PURPLE To Start Work On New Album In 2019




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КомментарииСкрыть/показать 19 )

Alex Chernyatinsky


1 фев 2019, 11:24		С ума сойти! Потом будет новость, что Гиллану специально на время отключили аппарат искусственного дыхания, чтобы он смог записать партии вокала

Moomrick


1 фев 2019, 11:49		Замечательная новость. Ждем и альбом, и визит к нам...

Benante


1 фев 2019, 11:53		Ну Морс, Эйри и Гловер ок, в порядке, но осилят ли Пейс и Гиллан, может лучше уже остановиться, пока не поздно.

Saint Portnoy


1 фев 2019, 11:56		Стиву тоже тяжело, у него руки болят. Ему сейчас нужно записывать и записывать...

gogatushka


1 фев 2019, 12:05		Отличная новость. Даже когда Гиллану и компании будет 133 года, все равно пойду послушать. Здоровья и сил!

Alias


1 фев 2019, 12:28		ну вот З А Ч Е М ?

Petrovich Sexyy


1 фев 2019, 12:29		Господи Иисусе

RomV


1 фев 2019, 12:33		Сначала все думали что Abandon - это конец, завершение карьеры, потом ещё более толстый намёк с InFinite, но это тоже оказалось не завершением, а теперь что? Альбом думаю будет называться At The Final End :) А следующий после него будет The Endest End of All :D

nabastak_


1 фев 2019, 12:44		The Endest End of All Endings

Радует, что люди хотят сочинять, в отличие от некоторых на букву М.

Benante


1 фев 2019, 12:49		Если назовут The End is Just a Beginning, тогда точно снимут с себя все обвинения на будущее

Reflection


1 фев 2019, 14:00		Есть еще песок в пороховнице.

Ace Frehley


1 фев 2019, 14:06		Alias, вот ведь забыли они твоё мнение спросить...

Orgik


1 фев 2019, 14:48		Без Ричи и даром не надо.

Flashback


1 фев 2019, 14:51		Нахуй Ричи. Кончился он.

StygianSaviour


1 фев 2019, 15:26		Альбомы пишут они, а стыдно мне.

Rus


1 фев 2019, 16:24		StygianSaviour , а за что стыдно то? Отличная музыка. Вот с концертами да, надо бы пыл поумерить - несколько раз в год выступать и всё. А альбомы пусть выходят - еще 1-2-3 или сколько там будет. Потом ведь с вами будем через 20-30 лет как классику это всё переслушивать.

Petrovich Sexyy


1 фев 2019, 16:32		Как классику будут также переслушивать Машин Хэд с Ин Роком, а альбомы ДП последние четверть века просто унылый пенсионерский рок и все.
Впрочем, это я не призываю так их останавливаться, чтобы там не выпускали , раз хотят - молодцы. Всяко лучше, чем в кресле качалке раскачиваться.

StygianSaviour


1 фев 2019, 16:32		Rus, на последнем альбоме была буквально одна слушабельная от и до песня, остальное можно было называть каверами на малоизвестные рок/блюз группы 70-х, ибо звучит оно именно так. Там настолько жалкая и стандартная эксплуатация жанровых столпов, что мне аж физически тяжело было слушать пару песен. Я понимаю, что группа старая, но не представляю, что может меня заставить послушать Infinite вместо их огромной ранней дискографии, кому вот ее не хватает?

Blackout 74


1 фев 2019, 16:56		Кто возмущается, поддерживаю ...


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