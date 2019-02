сегодня



DEEP PURPLE начнут работу над новым альбомом в 2019 году



Гитарист DEEP PURPLE Steve Morse заявил, что группа начнёт работу над своим 21-м студийным альбомом в этом году. Предыдущая работа вышла в 2017 году, и она называлась "InFinite".



Во время шоу NAMM в прошлые выходные Morse рассказал о планах на 2019 год: «Мы начинаем работу над двумя альбомами — один для FLYING COLORS и другой — для DEEP PURPLE. И я знаю, что есть ещё концерты DEEP PURPLE, которые ещё не анонсированы, так что не говорите никому, что я вам сказал об этом... В этом году я думаю, могут быть выступления в США, но пока ничего не забронировано. Я запускаю слухи».



Осенью прошлого года Roger Glover сказал, что не ждёт завершения тура "The Long Goodbye". Басист, которому сейчас 73 года, сказал Music Radar: «DEEP PURPLE присутствовали в нашей жизни на протяжении 50 лет, так что никто из нас не хочет, чтобы это закончилось, но есть осознание того, что рано или поздно нам придётся остановиться. Я хотел бы продолжать и сделать ещё один альбом. Эмоционально мы не готовы остановиться, так то мы могли бы продолжать ещё четыре или пять лет».



FLYING COLORS — «прог/поп»-супергруппа, в состав которой входят Steve Morse (DEEP PURPLE), клавишник Neal Morse (THE NEAL MORSE BAND, TRANSATLANTIC, ex-SPOCK'S BEARD), басист Dave LaRue (DIXIE DREGS), барабанщик Mike Portnoy (SONS OF APOLLO, THE WINERY DOGS, ex-DREAM THEATER) и вокалист Casey McPherson (ALPHA REV).















