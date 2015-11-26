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Позиции в чартах DEEP PURPLE



Новая работа DEEP PURPLE Whoosh! была тепло принята не только в Великобритании, но и попала в десятку лучших еще в 11 странах:



Germany - #1

Finland - #1

Belgium (Wallonia) - #1

Scotland - #1

Czech Republic - #2

Sweden - #3

Norway - #3

UK - #4 (highest chart entry in 46 years)

Japan (International) - #4

Italy - #6

Belgium (Flanders) - #7

Netherlands - #7

France - #8







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