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*DEEP PURPLE в чартах 98
*SHARON OSBOURNE сказала, что GEEZER BUTLER и BILL WARD не им... 63
*Верховный суд США просят вмешаться в спор по авторскому прав... 51
*Басист DEEP PURPLE сказал, что музыка стала менее значимой 27
*DEE SNIDER, SEBASTIAN BACH и MIKE PORTNOY критикуют директор... 26
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Deep Purple

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20 авг 2020 : 		 Позиции в чартах DEEP PURPLE

20 авг 2020 : 		 DEEP PURPLE в чартах

18 авг 2020 : 		 Фотография россиянки оказалась на обложке нового альбома DEEP PURPLE

17 авг 2020 : 		 Басист DEEP PURPLE сказал, что музыка стала менее значимой

12 авг 2020 : 		 IAN PAICE заявил, что взаимное уважение — это ключ к долголетию DEEP PURPLE

6 авг 2020 : 		 DEEP PURPLE не собираются на пенсию

5 авг 2020 : 		 Семплы новых песен DEEP PURPLE

4 авг 2020 : 		 Вокалист DEEP PURPLE об исполнении "Smoke On The Water": «Это словно конгрегационная эйфория»

3 авг 2020 : 		 Вокалист DEEP PURPLE: «У нас было больше денег, чем мы могли себе представить»

2 авг 2020 : 		 Вокалист DEEP PURPLE — о съёмке концертов на телефон

30 июл 2020 : 		 IAN PAICE рассказывает об издании нового альбома DEEP PURPLE

30 июл 2020 : 		 Басист DEEP PURPLE: «Для нас каждый альбом может стать последним»

10 июл 2020 : 		 Новая песня DEEP PURPLE

5 июл 2020 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE репетирует с BUDDY RICH ORCHESTRA

2 июл 2020 : 		 Мастер-трек от барабанщика DEEP PURPLE

22 июн 2020 : 		 Обучающее видео от гитариста DEEP PURPLE

15 июн 2020 : 		 IAN GILLAN о песне DEEP PURPLE "Smoke On The Water": «Она могла и не войти в альбом»

3 июн 2020 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE даёт совет музыкантам

23 май 2020 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE: «Почему я не играю на двойной бочке»

19 май 2020 : 		 Видео с репетиции DEEP PURPLE

16 май 2020 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE о том, почему группа не исполняет песни времён COVERDALE'a

14 май 2020 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE о Литтл Ричарде

13 май 2020 : 		 Редкое видео с выступления DEEP PURPLE

5 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления DEEP PURPLE

4 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления DEEP PURPLE

1 май 2020 : 		 Новое видео DEEP PURPLE
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Позиции в чартах DEEP PURPLE



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Новая работа DEEP PURPLE Whoosh! была тепло принята не только в Великобритании, но и попала в десятку лучших еще в 11 странах:

Germany - #1
Finland - #1
Belgium (Wallonia) - #1
Scotland - #1
Czech Republic - #2
Sweden - #3
Norway - #3
UK - #4 (highest chart entry in 46 years)
Japan (International) - #4
Italy - #6
Belgium (Flanders) - #7
Netherlands - #7
France - #8

DEEP PURPLE - More Whoosh! Chart Positions Revealed



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