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IAN PAICE: « DEEP PURPLE могут ещё»



Барабанщик DEEP PURPLE IAN PAICE в недавнем разговоре с Ultimate Classic Rock сказал, что пандемия может подарить ещё одну главу в истории группы:



«Может, мы ещё не выпустили последний альбом. Сейчас у всех мёртвый сезон. Мы знаем, что концертов не будет до какого-то момента в следующем году. И 10–11 месяцев для музыкантов — большой срок, чтобы ничего не делать, в то время как можно сделать многое.



Так что для меня не будет сюрпризом, и я знаю, что кое-какие движения уже есть в этом плане, что мы соберёмся под конец этого года и посмотрим, можем ли мы ещё что-то написать или нет. Если можем, если будут идеи, которые нам придутся по душе, то не вижу никаких причин, почему бы не записать ещё одну пластинку».







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