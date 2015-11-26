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Deep Purple

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27 авг 2020 : 		 IAN PAICE: «DEEP PURPLE могут ещё»

20 авг 2020 : 		 Позиции в чартах DEEP PURPLE

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4 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления DEEP PURPLE
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IAN PAICE: «DEEP PURPLE могут ещё»



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Барабанщик DEEP PURPLE IAN PAICE в недавнем разговоре с Ultimate Classic Rock сказал, что пандемия может подарить ещё одну главу в истории группы:

«Может, мы ещё не выпустили последний альбом. Сейчас у всех мёртвый сезон. Мы знаем, что концертов не будет до какого-то момента в следующем году. И 10–11 месяцев для музыкантов — большой срок, чтобы ничего не делать, в то время как можно сделать многое.

Так что для меня не будет сюрпризом, и я знаю, что кое-какие движения уже есть в этом плане, что мы соберёмся под конец этого года и посмотрим, можем ли мы ещё что-то написать или нет. Если можем, если будут идеи, которые нам придутся по душе, то не вижу никаких причин, почему бы не записать ещё одну пластинку».

IAN PAICE Says Whoosh! May Not Be DEEP PURPLE's Final Album -



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Flaming


27 авг 2020, 18:19		Мне нравятся все их пластинки, поэтому конечно же, пусть пишут.


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