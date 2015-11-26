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Барабанщик DEEP PURPLE — о сотрудничестве с DMX



Буквально за несколько дней до ухода в иной мир DMX выпустил сингл "X Moves", в записи которого, в частности, принимал участие барабанщик DEEP PURPLE Ian Paice. В видео, которое можно найти ниже, он рассказал о том, как возникло это сотрудничество:



«Это правда: хип-хоп и рэп — не тот жанр музыки, к которому я питаю большую любовь. Но, опять же, он не адресован непосредственно мне. Почему я должен его понимать? Есть много видов музыки, к которым я не испытываю особой симпатии, и это нормально; нам всем нравятся разные вещи. И на протяжении многих лет я играл в разных стилях музыки — я играл с оркестрами, я играл с джазменами, я играл с биг-бэндами, я делал записи новых произведений. Для меня нет ничего необычного в том, чтобы выйти за рамки своей обычной сферы рок-музыки; это просто ещё один случай, когда я это сделал.



Когда я делаю такие вещи, я ни на минуту не задумываюсь о том, что могу сделать это так же хорошо, как люди, которые делают это постоянно. Если я выступаю с большой группой, мне весело, и я делаю это как можно лучше, но я знаю, что по сравнению с ребятами, которые делают это изо дня в день, это совсем другое дело; у них всегда будет преимущество, потому что они делают это постоянно. И неважно, какую музыку ты играешь; так оно и есть.



Возможно, это глупость, но уже 13 месяцев мы не можем давать концерты, поэтому студийная работа — это всё, что мы можем сделать, чтобы продолжать играть.



Друг попросил меня записать этот трек, и ради него я это сделал. Я никогда не думал, что у меня будет шанс сыграть что-то подобное, но шанс представился, и я сделал всё, что мог».



Paice также опроверг предположение о том, что он сыграл в песне DMX, потому что ему нужны были деньги:



«Я не получил никакого гонорара за этот трек. Я сделал это для друга. Единственные деньги, которые перешли из рук в руки, были потрачены на студийное время; студийное оборудование нужно было арендовать, и на инженерные работы. Я не могу сделать всё. Так что расходы есть, но я не получил за это никакого гонорара».







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