Новое видео DEEP PURPLE



"Nothing At All", новое видео группы DEEP PURPLE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Whoosh!", выпущенного 7 августа на earMUSIC.



Трек-лист:



01. Throw My Bones



02. Drop The Weapon



03. We're All The Same In The Dark



04. Nothing At All



05. No Need To Shout



06. Step By Step



07. What The What



08. The Long Way Round



09. The Power Of The Moon



10. Remission Possible



11. Man Alive



12. And The Address



13. Dancing In My Sleep



















