сегодня



Что бы ответил GLENN HUGHES на гипотетическое предложение от DEEP PURPLE поучаствовать в туре с группой?



Glenn Hughes говорит, что он не заинтересован в исполнении классических песен DEEP PURPLE с нынешней версией группы.



Hughes провел основные годы своей карьеры в качестве басиста и вокалиста DEEP PURPLE, появившись на классических альбомах "Burn", "Stormbringer" и "Come Taste the Band". Совсем недавно он исполнял различные хиты и отдельные треки из каталога DEEP PURPLE, включая "Burn", "Stormbringer", "Sail Away" и "Smoke On The Water" в рамках своего гастрольной программы "Glenn Hughes Performs Classic Deep Purple Live", которая стартовала в 2017 году.



В новом интервью финскому Kaaos TV у него спросили, согласился бы он с гипотетическим приглашением от нынешнего состава DEEP PURPLE выступить на одном или нескольких концертах во время тура "The Long Goodbye", на что он ответил: «Нет. Я занимаюсь своим делом. Я по-настоящему очень рад играть эти песни с моей группой, и аудитория очень довольна. У нас были полные залы по всему миру, так что я очень рад делать это».



Hughes сказал, что он никогда не делал «полноценного шоу DEEP PURPLE» до "Glenn Hughes Performs Classic Deep Purple Live".



«Для того, чтобы исполнять эти песни, я должен был вернуться к этому образу, — объяснил он. — Я снова отрастил волосы и стал выглядеть как в 1970-е годы. Не сказать, что я ностальгирующий артист, но для этого я хотел воссоздать образ, атмосферу и звучание того, что было в 70-е годы. Я хотел стать актёром, если хотите, чтобы сделать то, что я делаю. Именно так мне нравится смотреть на музыку — стать актёром и оживлять песни».



Он добавил: «Вы не можете скрыть тот факт, что я был в одной из величайших групп всех времён. И я думаю, что должен был быть в правильном настроении, чтобы сделать это. Вы не можете сделать это, если не проникнетесь ментальными установками, атмосферой, запахами и ощущениями. Всё должно быть к месту. Я не хочу слышать телефон в своём вокале. Я хочу дать всё, что могу, аудитории, чтобы слушатели смотрели и говорили: «Мы хотим больше такого». Вот почему я это делаю».















+2 -1



( 2 )





просмотров: 753