Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер BURZUM: «Меня сыграл толстый еврей? Я, если что, сканд... 54
*DEEP PURPLE начнут работу над новым альбомом в 2019 году 40
*Гитарист SLIPKNOT был в ужасе, когда впервые услышал "Black ... 32
*Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN 31
*CHILDREN OF BODOM сварили пиво с водой из озера Бодом 30
[= ||| все новости группы



*

Deep Purple

*



6 фев 2019 : 		 Что бы ответил GLENN HUGHES на гипотетическое предложение от DEEP PURPLE поучаствовать в туре с группой?

1 фев 2019 : 		 DEEP PURPLE начнут работу над новым альбомом в 2019 году

25 дек 2018 : 		 Видео полного выступления DEEP PURPLE 1985 года

20 ноя 2018 : 		 IAN GILLAN: «Если бы RITCHIE BLACKMORE не ушел из DEEP PURPLE в 1993, то группа бы развалилась»

14 ноя 2018 : 		 Басист DEEP PURPLE: «Такие группы, как RIVAL SONS и GRETA VAN FLEET, в 1970-е были бы очень успешны»

7 ноя 2018 : 		 Редкое видео DEEP PURPLE

22 окт 2018 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE 1985 года

18 окт 2018 : 		 ROGER GLOVER: «Я боюсь жизни без DEEP PURPLE»

8 окт 2018 : 		 Классические альбомы DEEP PURPLE будут переизданы на виниле в ноябре

21 авг 2018 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE

7 авг 2018 : 		 Новая книга о DEEP PURPLE выйдет осенью

23 июл 2018 : 		 Винилы DEEP PURPLE выйдут осенью

11 июл 2018 : 		 Видео с концерта DEEP PURPLE в Италии

8 июн 2018 : 		 Гитарист DEEP PURPLE: «Для меня этот тур последний»

24 апр 2018 : 		 Видео DEEP PURPLE 1984 года

22 мар 2018 : 		 Редкое закулисное видео DEEP PURPLE

13 мар 2018 : 		 Гитарист DEEP PURPLE предлагает награду за гитару

30 янв 2018 : 		 DON AIREY: «Не поставил бы на появление Ritchie в DEEP PURPLE»

14 ноя 2017 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE

29 окт 2017 : 		 Видео с текстом от DEEP PURPLE

27 окт 2017 : 		 Трейлер к документальному фильму DEEP PURPLE

17 окт 2017 : 		 Редкое концертное видео DEEP PURPLE

13 окт 2017 : 		 Редкое концертное видео DEEP PURPLE

4 окт 2017 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

20 сен 2017 : 		 Вокалист DEEP PURPLE о воссоединении с RITCHIE BLACKMORE: «Этого не будет»

31 авг 2017 : 		 Вокалист DEEP PURPLE: «Не думаю, что RITCHIE BLACKMORE сейчас хорошо играет»
Показать далее
| - |
|||| сегодня

Что бы ответил GLENN HUGHES на гипотетическое предложение от DEEP PURPLE поучаствовать в туре с группой?



*
zoom
*
* *
Glenn Hughes говорит, что он не заинтересован в исполнении классических песен DEEP PURPLE с нынешней версией группы.

Hughes провел основные годы своей карьеры в качестве басиста и вокалиста DEEP PURPLE, появившись на классических альбомах "Burn", "Stormbringer" и "Come Taste the Band". Совсем недавно он исполнял различные хиты и отдельные треки из каталога DEEP PURPLE, включая "Burn", "Stormbringer", "Sail Away" и "Smoke On The Water" в рамках своего гастрольной программы "Glenn Hughes Performs Classic Deep Purple Live", которая стартовала в 2017 году.

В новом интервью финскому Kaaos TV у него спросили, согласился бы он с гипотетическим приглашением от нынешнего состава DEEP PURPLE выступить на одном или нескольких концертах во время тура "The Long Goodbye", на что он ответил: «Нет. Я занимаюсь своим делом. Я по-настоящему очень рад играть эти песни с моей группой, и аудитория очень довольна. У нас были полные залы по всему миру, так что я очень рад делать это».

Hughes сказал, что он никогда не делал «полноценного шоу DEEP PURPLE» до "Glenn Hughes Performs Classic Deep Purple Live".

«Для того, чтобы исполнять эти песни, я должен был вернуться к этому образу, — объяснил он. — Я снова отрастил волосы и стал выглядеть как в 1970-е годы. Не сказать, что я ностальгирующий артист, но для этого я хотел воссоздать образ, атмосферу и звучание того, что было в 70-е годы. Я хотел стать актёром, если хотите, чтобы сделать то, что я делаю. Именно так мне нравится смотреть на музыку — стать актёром и оживлять песни».

Он добавил: «Вы не можете скрыть тот факт, что я был в одной из величайших групп всех времён. И я думаю, что должен был быть в правильном настроении, чтобы сделать это. Вы не можете сделать это, если не проникнетесь ментальными установками, атмосферой, запахами и ощущениями. Всё должно быть к месту. Я не хочу слышать телефон в своём вокале. Я хочу дать всё, что могу, аудитории, чтобы слушатели смотрели и говорили: «Мы хотим больше такого». Вот почему я это делаю».



Would GLENN HUGHES Accept Hypothetical Invitation From DEEP PURPLE To Sing With Band On 'The Long Goodbye' Tour?




Like!+2Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 2 )

timekiller61


6 фев 2019, 14:06		Он не намерен сотрудничать с нынешним составом группы-а для чего он нынешнему составу-чтоб подвыл пару раз на бэке? И с какого он поёт песни из альбома " in Rock" например-ежели в нем не участвовал-принципиальный-будь принципиальным до конца. Или скоро с "Бананаса" и "Пурпендикулера" запоёт?

Rus


6 фев 2019, 14:14		timekiller61 , а Хьюз разве поёт что-то из In Rock? Вроде бы программа у него составлена из тех трех альбомов. Ну разве что может еще Smoke on the Water , Highway Star и Space Trucking , так как их они еще в Mark III играли на сцене.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 753

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Merzbow Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом