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Deep Purple

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Steve Morse официально покинул DEEP PURPLE



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Гитарист DEEP PURPLE Steve Morse официально покинул группу, чтобы ухаживать за своей женой Джанин, которая борется с раком.

Последнее заявление Morse'a прозвучало через четыре месяца после того, как гитарист заявил, что берёт перерыв в работе группы в надежде вернуться к своим коллегам, как только состояние его жены улучшится. В туре его заменил ирландский блюз-рок-гитарист Simon McBride.

23 июля DEEP PURPLE опубликовали следующее заявление в социальных сетях:

«DEEP PURPLE объявляют, что Steve Morse уходит из группы, пробыв её гитаристом более четверти века. Личные обстоятельства Steve'a сделали невозможным его участие в гастролях группы на протяжении 2022 года и далее.

Несколько месяцев назад Steve открыто поделился с поклонниками группы тем печальным фактом, что его жена Джанин борется с раком, и заявил, что должен находиться рядом с ней.

С момента прихода в группу в 1994 году Steve сочинил и записал с группой восемь студийных альбомов: "Purpendicular", "Abandon", "Bananas", "Rapture Of The Deep", "Now What?!", "Infinite", "Whoosh! и "Turning To Crime". Кроме того, за эти годы Стив участвовал в записи концертных альбомов с DEEP PURPLE.

Steve'a будет очень не хватать группе, команде, менеджменту, рекорд-лейблу и всем тем, кто имел удовольствие работать с ним на протяжении многих лет.

Steve всегда был очень благодарен за поддержку и любовь поклонников DEEP PURPLE по всему миру.

Настоящий мастер!»

Morse в своём заявлении сказал:

«Прошлой осенью я внезапно покинул сессию записи DEEP PURPLE в Германии, потому что у моей жены произошла кризисная ситуация со здоровьем. Почти год спустя мы учимся принимать агрессивный рак IV стадии и химиотерапию до конца её жизни.

Мы оба скучаем по концертам, но я просто не мог взять на себя обязательства по длительным или далёким турам, поскольку дома всё может быстро измениться. Я предложил взять временного гитариста прошлой осенью, надеясь, что мы сможем найти чудодейственное средство от рака, о котором все мы слышали. Со временем я понял, к чему всё движется, хотя после 28 лет пребывания в группе всё идёт своим чередом.

Я уже отыграл свое последнее выступление с DEEP PURPLE во Флориде на круизе "Rock Legends".

Я хочу поблагодарить слушателей, которые так горячо поддерживали живую музыку и превращали каждое выступление из генеральной репетиции в громогласное, захватывающее событие.

Мне будет не хватать всех участников группы и команды, но то, что я был помощником и защитником Джанин, очень помогло мне во многих ключевых моментах. По мере того, как Джанин приспосабливается к своим ограничениям, она может делать многое самостоятельно, поэтому мы постараемся отыграть несколько коротких концертных туров с друзьями, чтобы, надеюсь, вытащить нас обоих из дома!

Я знаю, что Simon уже занял моё место, но сейчас я передаю ключи от сейфа, в котором хранится секрет, как было записано вступление Ritchie Blackmore'а к "Smoke On The Water". Я думаю, нужно просто правильно вставить ключ, потому что я так и не смог открыть сейф».






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25 июл 2022
YNWA
Удачной борьбы с раком. Тяжело, конечно.
Ну, а вообще Морс достаточно заурядный гитарист.
Like!2
25 июл 2022
graillyc
Да там уже речь не про борьбу с раком, а просто пожить еще как можно дольше выйдет. На четвертой стадии с какой уже по счету линией терапии — это довольно определенная ситуация. Так что к Стиву вопросов быть не может, сил им обоим
Like!6
25 июл 2022
o
olly71
Ну сейчас начнётся - Ричи вернись !!!
25 июл 2022
Klawd Air
Всë верно, оставшееся время с женой провести решил.

просмотров: 1397

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