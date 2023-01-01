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*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 73
*XXV — бабка ягодка опять! 63
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 41
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Deep Purple

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JOE LYNN TURNER не верит, что RITCHIE BLACKMORE вернётся в DEEP PURPLE



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Joe Lynn Turner не верит в правдивость слухов о том, что DEEP PURPLE рассматривают идею возвращения Ritchie Blackmore'а в группу.

Turner, который играл с Blackmore'ом и в RAINBOW, и в DEEP PURPLE, высказался по поводу возможности возвращения Ritchie в DEEP PURPLE во время выступления в рамках "Trunk Nation With Eddie Trunk" на SiriusXM.

После того, как ведущий Эдди Транк сказал Turner'у, что он слышал «слух из очень надёжного источника, что были разговоры о том, что Ritchie может ещё раз вернуться в DEEP PURPLE», Joe ответил:

«Ну, я скажу вам — я не представляю, как это возможно. Они прекрасно справляются с [нынешним гитаристом DEEP PURPLE] Simon'ом [McBride'ом], и я думаю, что, скажем так, [смеётся] разногласия между [Ritchie] и [вокалистом DEEP PURPLE Ian'ом] Gillan'ом никуда не делись.

Но знаете что? Дай Бог. Я думаю, что это больше воображение людей, их желание. Если это случится, все будут счастливы. Я буду первым, кто купит пластинку. Но в то же время слух — это всего лишь слух. Не похоже, что всё идёт именно так. Steve Morse — благослови его Бог — был в группе дольше, чем Ritchie, а теперь в группе Simon. И я не понимаю, как [Ritchie] снова впишется».




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