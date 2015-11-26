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GLENN HUGHES — о Зале славы с DEEP PURPLE в 2016: «Ну такое себе»



В рамках недавнего интервью для Eonmusic GLENN HUGHES вновь коснулся темы введения группы DEEP PURPLE в Зал славы рок-н-ролла на церемонии, проходившей в 2016 году:



«Это было немного сложно, потому что, давайте назовём это проблемами на личном уровне. Это были мы вдвоём с David'ом [Coverdale'ом], державшиеся за руки, и другие ребята, к сожалению. Мы просто вообще не ладим с другими парнями. Итак, мы оставались собой, а они собой — это были мы с женами, и это было здорово, и они. Мы с David'ом отлично провели время и закрыли шоу с CHEAP TRICK и Шерил Кроу и нашими друзьями из CHICAGO.



Знаете, это щекотливая тема. Это был нелёгкий вечер для нас. Если посмотреть на язык тела, то всё достаточно очевидно. Но, опять же, мы с David'ом так давно преданы друг другу; я просто очень его люблю. Что касается DEEP PURPLE, я понятия не имею, что они делают, и мне, на самом деле, всё равно».







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