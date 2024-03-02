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*ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло... 40
*NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом 36
*Из SEPULTURA ушёл барабанщик 29
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Deep Purple

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Новое видео DEEP PURPLE



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Песня DEEP PURPLE "Smoke On The Water" стала своеобразным ритуалом для любого гитариста, который хочет отдать дань уважения богам рока. Она мгновенно узнаваема. Впервые в рамках кампании по празднованию выхода суперделюкс-издания альбома "Machine Head", на котором впервые появилась выпущена эта композиция, на неё было снято официальное музыкальное видео.

Анимация, созданная британской компанией Chiba Film, в точности передаёт историю создания песни. По легенде, DEEP PURPLE приехали в Монтрё, чтобы записать несколько треков в мобильной студии, арендованной у THE ROLLING STONES. Они должны были записываться в казино после выступления FRANK ZAPPA & THE MOTHERS OF INVENTION. Однако во время концерта один из зрителей выстрелил из ракетницы в сторону крыши, которая мгновенно загорелась. Всё здание сгорело, и песня повествует о событиях того рокового вечера.

Режиссёры Дэн Гиблинг и Люк МакДоннелл из Chiba Film рассказали:

«Для нас было большой честью создать визуальное оформление этой песни, бесспорно, одной из величайших рок-композиций всех времён.

Благодаря тому, что песня сама по себе является историей, у нас не было недостатка во вдохновении для сцен, сопровождающих музыку.

Наша идея для видео связана с тем, что после событий, произошедших в казино, на группу оказывалось давление с целью записать этот альбом в срок. Мы хотели точно отобразить все эти события и участников группы, но при этом превратить анимационное видео в захватывающую, насыщенную действиями историю, в которой группа преследуется иглой, скачущей по глубоким бороздам пластинки.

Во время их путешествия мы посещаем места и героев, упомянутых в песне, а также сталкиваемся с огнём, водой, дымом, полицией и даже драконами, когда они пытаются взять под контроль иглу и разместить свой трек на пластинке.

Мы надеемся, что нам удалось создать историю приключения, которая понравится как новым, так и имеющимся поклонникам».

В клипе использован шестиминутный ремикс 2024 года на хит, который в 1973 году попал в Топ-5 чарта Billboard Singles и с тех пор вошёл в список «500 величайших песен всех времён» по версии Rolling Stone.






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