Новое видео DEEP PURPLE



Песня DEEP PURPLE "Smoke On The Water" стала своеобразным ритуалом для любого гитариста, который хочет отдать дань уважения богам рока. Она мгновенно узнаваема. Впервые в рамках кампании по празднованию выхода суперделюкс-издания альбома "Machine Head", на котором впервые появилась выпущена эта композиция, на неё было снято официальное музыкальное видео.



Анимация, созданная британской компанией Chiba Film, в точности передаёт историю создания песни. По легенде, DEEP PURPLE приехали в Монтрё, чтобы записать несколько треков в мобильной студии, арендованной у THE ROLLING STONES. Они должны были записываться в казино после выступления FRANK ZAPPA & THE MOTHERS OF INVENTION. Однако во время концерта один из зрителей выстрелил из ракетницы в сторону крыши, которая мгновенно загорелась. Всё здание сгорело, и песня повествует о событиях того рокового вечера.



Режиссёры Дэн Гиблинг и Люк МакДоннелл из Chiba Film рассказали:



«Для нас было большой честью создать визуальное оформление этой песни, бесспорно, одной из величайших рок-композиций всех времён.



Благодаря тому, что песня сама по себе является историей, у нас не было недостатка во вдохновении для сцен, сопровождающих музыку.



Наша идея для видео связана с тем, что после событий, произошедших в казино, на группу оказывалось давление с целью записать этот альбом в срок. Мы хотели точно отобразить все эти события и участников группы, но при этом превратить анимационное видео в захватывающую, насыщенную действиями историю, в которой группа преследуется иглой, скачущей по глубоким бороздам пластинки.



Во время их путешествия мы посещаем места и героев, упомянутых в песне, а также сталкиваемся с огнём, водой, дымом, полицией и даже драконами, когда они пытаются взять под контроль иглу и разместить свой трек на пластинке.



Мы надеемся, что нам удалось создать историю приключения, которая понравится как новым, так и имеющимся поклонникам».



В клипе использован шестиминутный ремикс 2024 года на хит, который в 1973 году попал в Топ-5 чарта Billboard Singles и с тех пор вошёл в список «500 величайших песен всех времён» по версии Rolling Stone.











