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*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
*SERJ TANKIAN работает над книгой 9
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Deep Purple

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Новые релизы DEEP PURPLE



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earMusic сообщили, что новыми релизами DEEP PURPLE в рамках Limited Edition Soundboard Series станут записи "Live In Tokyo 2001" и "Live In Hong Kong 2001". Оба релиза будут доступны на цветном виниле, в цифровом варианте и в варианте двойного CD в диджипаке.

Live In Tokyo 2001:

Disc One

"Pictured Within" 
"Sitting In A Dream" 
"Love Is All" 
"Fever Dreams" 
"Rainbow In The Dark" 
"Watching The Sky" 
"Sometimes I Feel Like Screaming" 
"The Well-Dressed Guitar" 
"Wring That Neck" 
"Fools" 
"Perfect Strangers" 


Disc Two

"Concerto For Group And Orchestra - Movement I" 
"Concerto For Group And Orchestra - Movement II" 
"Concerto For Group And Orchestra - Movement III" 
"When A Blind Man Cries" 
"Pictures Of Home" 
"Smoke On The Water" 

Live In Hong Kong 2001:

Disc One

"Woman From Tokyo" 
"Ted The Mechanic" 
"Mary Long" 
"Lazy" 
"No One Came" 
"Black Night" 
"Sometimes I Feel Like Screaming" 
"Fools" 

Disc Two

"Perfect Strangers"
"Hey Cisco" 
"When A Blind Man Cries"
"Smoke On The Water" 
"Speed King" 
"Hush" 
"Highway Star" 

DEEP PURPLE - Limited Edition Soundboard Series Live in Tokyo 2001, Live In Hong Kong 2001 Available Now




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