Новые релизы DEEP PURPLE



earMusic сообщили, что новыми релизами DEEP PURPLE в рамках Limited Edition Soundboard Series станут записи "Live In Tokyo 2001" и "Live In Hong Kong 2001". Оба релиза будут доступны на цветном виниле, в цифровом варианте и в варианте двойного CD в диджипаке.



Live In Tokyo 2001:



Disc One



"Pictured Within"

"Sitting In A Dream"

"Love Is All"

"Fever Dreams"

"Rainbow In The Dark"

"Watching The Sky"

"Sometimes I Feel Like Screaming"

"The Well-Dressed Guitar"

"Wring That Neck"

"Fools"

"Perfect Strangers"





Disc Two



"Concerto For Group And Orchestra - Movement I"

"Concerto For Group And Orchestra - Movement II"

"Concerto For Group And Orchestra - Movement III"

"When A Blind Man Cries"

"Pictures Of Home"

"Smoke On The Water"



Live In Hong Kong 2001:



Disc One



"Woman From Tokyo"

"Ted The Mechanic"

"Mary Long"

"Lazy"

"No One Came"

"Black Night"

"Sometimes I Feel Like Screaming"

"Fools"



Disc Two



"Perfect Strangers"

"Hey Cisco"

"When A Blind Man Cries"

"Smoke On The Water"

"Speed King"

"Hush"

"Highway Star"







