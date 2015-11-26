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Deep Purple

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9 дек 2021 : 		 DEEP PURPLE: «Люблю я Португалию!»

25 ноя 2021 : 		 Семплы песен из нового релиза DEEP PURPLE

25 ноя 2021 : 		 Вокалист DEEP PURPLE считает, что пандемия закончилась

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26 янв 2021 : 		 YOYOKA исполняет DEEP PURPLE

19 дек 2020 : 		 GLENN HUGHES — о Зале славы с DEEP PURPLE в 2016: «Ну такое себе»

7 дек 2020 : 		 DEEP PURPLE могут выпустить ещё один альбом

6 ноя 2020 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE оценивает кавер-версию DEEP PURPLE

27 окт 2020 : 		 Гитарист DEEP PURPLE: «Я не планирую свои соло»

15 окт 2020 : 		 Вокалист DEEP PURPLE — об иске Ritchie: «Те ещё два е...»

5 окт 2020 : 		 Гитарист DEEP PURPLE: «На первом концерте я соединил технику Ritchie и Joe»

5 окт 2020 : 		 Участники MEGADETH, ANTHRAX и других групп в новой версии хита DEEP PURPLE

23 сен 2020 : 		 Басист DEEP PURPLE назвал Гэри Мура «богом рока»: «Он был природной стихией»

22 сен 2020 : 		 JOEL HOEKSTRA, DINO JELUSICK, VIRGIL DONATI и TONY FRANKLIN исполняют DEEP PURPLE
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|||| 9 дек 2021

DEEP PURPLE: «Люблю я Португалию!»



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Ian Gillan в рамках недавнего интервью рассказал о том, как влюбился в Португалию, и почему столько времени проводит именно здесь:

«В моём сердце есть несколько мест, которые я называю своими духовными домами. И всё началось с Бейрута, с Ливана, ещё в 1960-х годах. С тех пор я бы включил в список Японию, Польшу, Италию, Бразилию, конечно, и Португалию. Они очень близки мне.

Между гастролями, которые идут всю мою жизнь, нужно делать перерыв... Это немного странная ситуация, если ты путешествующий музыкант, потому что ты уезжаешь на долгие гастроли и не видишь свою семью, а когда ты возвращаешься домой, то хочешь положить ноги на диван и посмотреть какой-нибудь спорт по телевизору, а твоя семья уже собрала чемоданы и говорит: "Так, давайте поедем в отпуск". Я только что вернулся из поездки. И, конечно, я должен поехать в отпуск, потому что это прекрасное время, которое можно провести вместе с семьёй. Но это означает, что ты никогда не бываешь дома и постоянно находишься в разъездах.

Когда мы были моложе, у нас были фантастические каникулы на Карибах; я регулярно ездил туда — два или три раза в год — между гастролями. Моя жена и дочь летали туда, мы занимались подводным плаванием и прекрасно проводили время. Потом, конечно, мы подумали о том, чтобы купить там квартиру, но это очень далеко для родственников и друзей, чтобы поехать на выходные. Поэтому мы начали рассматривать Испанию, а затем приехали в Португалию. Мой друг одолжил мне здесь дом, а потом я стал снимать жильё и влюбился в это место. Оно очень похоже на дом. У португальцев очень похожее чувство юмора; они любят много смеяться. И пиво очень хорошее. Хлеб очень вкусный. Я могу купить буханку хлеба за 70–80 центов. Я могу купить пиво за 80 центов. А в Англии пиво стоит... Пять фунтов, шесть евро за пиво. Это не важно. И, конечно, погода; погода тоже очень хорошая. Короче говоря, около 15 лет назад я перестал снимать жильё и купил здесь дом. Так что половину своего свободного времени я провожу в Португалии, а вторую половину — в доме моей семьи в Англии».

DEEP PURPLE





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