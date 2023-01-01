26 апр 2023



DEEP PURPLE работают над новым альбомом



В новом интервью бразильскому A Rádio Rock бас-гитарист DEEP PURPLE Roger Glover рассказал о планах группы на ближайшие месяцы:



«У нас не так давно что произошли большие перемены, так как наш гитарист Steve Morse был вынужден уйти из группы, потому что он ухаживал за своей очень больной женой. В результате у нас в группе появился новый гитарист по имени Simon McBride. И это новый опыт — я имею в виду, это совсем другая группа.



В некотором смысле мы должны принять перемены. Невозможно делать одно и то же снова и снова, и у нас было несколько изменений, конечно, за эти годы. И это особенно интересно. Потому что мы работаем над новым альбомом — мы должны выпустить новый альбом в следующем году. И мы не можем перестать сочинять. Это наше призвание».







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