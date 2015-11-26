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Deep Purple

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26 янв 2021 : 		 YOYOKA исполняет DEEP PURPLE

19 дек 2020 : 		 GLENN HUGHES — о Зале славы с DEEP PURPLE в 2016: «Ну такое себе»

7 дек 2020 : 		 DEEP PURPLE могут выпустить ещё один альбом

6 ноя 2020 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE оценивает кавер-версию DEEP PURPLE

27 окт 2020 : 		 Гитарист DEEP PURPLE: «Я не планирую свои соло»

15 окт 2020 : 		 Вокалист DEEP PURPLE — об иске Ritchie: «Те ещё два е...»

5 окт 2020 : 		 Гитарист DEEP PURPLE: «На первом концерте я соединил технику Ritchie и Joe»

5 окт 2020 : 		 Участники MEGADETH, ANTHRAX и других групп в новой версии хита DEEP PURPLE

23 сен 2020 : 		 Басист DEEP PURPLE назвал Гэри Мура «богом рока»: «Он был природной стихией»

22 сен 2020 : 		 JOEL HOEKSTRA, DINO JELUSICK, VIRGIL DONATI и TONY FRANKLIN исполняют DEEP PURPLE

14 сен 2020 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE 1984 года

13 сен 2020 : 		 Басист DEEP PURPLE думал, что RITCHIE BLACKMORE незаменим

4 сен 2020 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

29 авг 2020 : 		 Почему IAN GILLAN не поёт "Child In Time"?

27 авг 2020 : 		 IAN PAICE: «DEEP PURPLE могут ещё»

20 авг 2020 : 		 Позиции в чартах DEEP PURPLE

20 авг 2020 : 		 DEEP PURPLE в чартах

18 авг 2020 : 		 Фотография россиянки оказалась на обложке нового альбома DEEP PURPLE

17 авг 2020 : 		 Басист DEEP PURPLE сказал, что музыка стала менее значимой

12 авг 2020 : 		 IAN PAICE заявил, что взаимное уважение — это ключ к долголетию DEEP PURPLE

6 авг 2020 : 		 DEEP PURPLE не собираются на пенсию

5 авг 2020 : 		 Семплы новых песен DEEP PURPLE

4 авг 2020 : 		 Вокалист DEEP PURPLE об исполнении "Smoke On The Water": «Это словно конгрегационная эйфория»

3 авг 2020 : 		 Вокалист DEEP PURPLE: «У нас было больше денег, чем мы могли себе представить»

2 авг 2020 : 		 Вокалист DEEP PURPLE — о съёмке концертов на телефон

30 июл 2020 : 		 IAN PAICE рассказывает об издании нового альбома DEEP PURPLE
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|||| 26 янв 2021

YOYOKA исполняет DEEP PURPLE



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В новом ролике YOYOKA исполнила кавер-версию DEEP PURPLE "Speed King".

Japanese 11 Year-Old Drum Prodigy YOYOKA Covers DEEP PURPLE's "Speed King" (Video)



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

grgr


26 янв 2021, 20:00		Слабенько.


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